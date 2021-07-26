بالصور.. فن وثقافة وصحة تسطرها أنامل همسات الثقافي

نوف العبدالله (صدى):
اختتمت مجموعة فريق همسات الثقافي تحت مظلة مركز التنمية الإجتماعية بالأحساء بمناسبة عيد الأضحى المبارك التجمع الفني الثقافي الصحي لمدة ثلاثة أيام بمدينة جواثا السياحية والذي ضم أكثر من ٩٠ مشارك/ــة التي تنوعة فيها الأنشطة منها الرسم المباشر لأكثر من ٢٠ فنانة تشكيلية والمعرض الفني المنوع الذي ضم مايقارب ٦٠ لوحة فنية وكذلك ركن الحناء والخط العربي و الكورشية واللوحات المضيئة وركن للعملات والتراث وكذلك المرسم الصغير الذي أتاح للأطفال بممارسة هواياتهم وإبداعهم في مجال الفن كذلك ضم التجمع استوديو المصورة المتألقة فاطمه الهميلي التي قامت بأخذ اللقطات التذكارية للزوار.
ومن زاوية أخرى كانت هناك الأركان الصحية التثقيفية ومنها ركن الأسنان والتغذية وركن كورونا والكبد الوبائي وركن الخرافات المتعلقة بالتغذية والمفاهيم الخاطئة وركن الحمل والطفولة والسكر والضغط تحت إشراف منسقة همسات طالبة الطب جمانه المعيلي التي تحدثت إلينا بقولها الفعالية كانت مكسب للجميع لإبراز الطاقات التي بداخلهم بشتى المجالات وكذلك الدور المهم لكل ممارس صحي وهو التثقيف الصحيح للمجتمع وأفراده وأول مشاركة لي كانت مع همسات فريقي الذي أظهر التعاون على كافة الأصعدة من التنظيم والتنسيق والترتيب وتوفير كل ماتحتاج إليه الأركان فشكرا همسات لهذا البذل والعطاء
وأثناء الجولة تحدثت إلينا المنسقة العامة للفعاليات نوف يوسف العبدالله التي قالت استغرق التجهيز لهذا الحدث المميز أكثر من عشرين يوم بمشاركة تعدت أكثر من ٩٠ متطوع ومتطوعة بمجالات منوعة والهدف الأساسي من تنفيذ مثل هذه الأنشطة تسليط الضوء على المواهب الموجودة لدى كل فرد من أعضاء همسات الثقافي وإبرازها للمجتمع وتقديم المساعدات وتوفير كل مايحتاج له الركن حتى يكون المشارك منتج وإيجابي وكذلك نشكر إدارة مدينة جواثا لتسهيلها كافة الأمور والترتيب العام لمكان الفعالية وكذلك الشكر للمشاركين على مدى ثلاثة أيام متتالية
وتحدث ابراهيم الحواج قائلا
تنظيم جميل ومرتب ومتوفرة جميع الإمكانيات والمقومات للتنظيم الناجح فالشكر لهمسات على هذا العمل المميز
و الفنانه التشكيليه زهراء حسين الناصر هي رسامه متخصصه بالقهوة ضمن فريق همسات الثقافي تحدثت بقولها فريق متميز ومبدع وفعال يضم أنشطه متعدده ونتمنى له الأفضل والإبداع دائما والتوفيق
وبكلمة لباقر عبدالجليل الحميدي ركن طب الأسنان
فريق همسات أول فريق ألاحظ مدى إهتمامه بالتفاصيل الصغيرة والترتيب المسبق لكل الاشياء ف هو فريق طموح ومتميز وأتمنى كل فعالية أن أكون معهم
وفي لقاء مع شمس المطر تغذية أكلينكية دوري التثقيف الصحي في ركن خُرافات التغذية و فريق همسات الثقافي أتاح لنا فرصة أرشاد الناس حول الخرافات المنتشرة بكثرة بين المجتمع وهو فريق يهدف لإبراز الموهوبين ومحبي التطوع الناجح والتنظيم مرتب و الأركان متنوعة وجميلة واطمح بأن أشارك في فعاليات أخرى
والأختين فاطمة احمد الرشيد وزهرة الرشيد قسم الكورشية
فعالية جميله ومرتبة والفريق متعاون ومتواضع و مستمرين بالمشاركات مع همسات فهو قدم لنا التسهيلات اللازمة ولم يقصر مع كافة المتطوعات
والخطاط محمد يوسف الخميس مشارك مع فريق همسات الثقافي التطوعي في ركن الخط العربي تحدث
فعالية رائعة وجميلة بوجود الفنانين والفنانات بمختلف المجالات حيث كان التنظيم رائعاً والتسيق متميزا من جميع النواحي وهذا الفضل يعود لله ثم للأستاذ هلال العيسى المشرف العام لهمسات
والفنانة التشكيلية فاطمه الخواهر من منطقة القطيف قالت الفعالية متكاملة من جميع النواحي الصحية والفنية وهذه فرصه كانت لي للمشاركة بالرسم المباشر وهمسات أتاح لي الفرصه لنبرز موهبتنا أمام الجمهور فشكرًا همسات وكل من ساهم لنجاح هذا العمل الممتع
وبجهة أخرى ريم الزهير مشاركة في لجنة التنظيم قالت دوري بالتنظيم وهو تنظيم الزوار والدخول للفعاليه والتباعد ولبس الكمام والإلتزام بالإحترازات الصحية وأنني فخورة كوني عضوة في هذا الفريق الذي له صدى على مستوى المنطقة الشرقية
وتحدثت الممرضة رزان الهميلي الشكر في بداية الكلام لفريق همسات على المجهود الرائع والتنظيم الجميل وكانت مشاركتي ركن السكر والضغط بنشر الإستفادة إلى أفراد المجتمع والتوعية الصحية
وفي قسم الأسنان تحدثت آيات البراهيم الفعالية اكسبتني الكثير ودوري مثقفة في مجال طب الأسنان وتوضيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة لدى البعض واخيرا فريق همسات التنظيمي كان له الجهد الكبير لإنجاح هذه الفعالية
والمشاركة ضمن الأركان الصحية زينب باقر بوخمسين تخصص مختبرات طبية قالت دوري كان توعية الزوار لموضوع الكبد الوبائي تعريفه وآثاره على الجسم وكيفية العلاج منه
وبدوري اشكر همسات الثقافي للفعالية الجميلة والتنظيم الممتاز والمشاركات القادمة نكون من أول المشاركين
والفنانة المبدعة بأعمالها ريم المطير قالت فعالية همسات من أجمل الفعاليات الممتعة والمحفزة والتي ساهمت في تطويري بشكل كبير من دعم أصدقاء الفريق ومنها كذلك نكسب المعرفة والعلاقات الإجتماعية وتدعم المواهب الصغيرة والكبيرة والتنظيم كان جيد ومرتب والإهتمام من قبل إدارة الفريق لكافة المشاركات والمشاركين وهذا دافع إيجابي للعطاء والإستمرارية
وكان بختام هذا الكرنفال الجميل تكريم للمشاركين باليوم الختامي والذي تجاوز عددهم أكثر من ٤٥ مشاركة ومشارك من قبل المشرف العام الأستاذ هلال العيسى الذي تحدث بقوله أننا نولي الإهتمام الكبير بكل المبدعات والمبدعين من أعضاء همسات لتنظيم الفعاليات و المهرجانات الدائمة بهدف إبرازهم وتطوير مهاراتهم وكذلك كسر حاجز الخجل لدى البعض للتعود على مخالطة المجتمع وكسب المهارات المتنوعة في طريق العمل التطوعي وكذلك إكتشاف القيادات الشابة في تنسيق وتنظيم الفعاليات والفريق حاليا يشرع في التنسيق لأكثر من ٢٠ دورة تدريبية خاصة لأعضاء همسات سيتم الإعلان عنها قريبا حين الإنتهاء من التنسيق التام لذلك
وتحدث العيسى في ختام حديثه بحث المتطوعين للعمل بجهد وإخلاص وإلتزام تام في طريق التطوع بهدف كسب الأجر من رب العالمين وكذلك زيادة المعرفة
صحيح العمل التطوعي يكون في غالب الأوقات دون مقابل مالي مادي لكن ذلك ليس طريق للتهاون وعدم الإلتزام بحجة أنه عمل تطوعي بل العكس العمل الإنساني يجب أن يكون نابع من الذات ورضا تام حتى يتم النجاح
ومن المشاركين من أعضاء همسات
ابتهال الشايب وزينب العبدالله وعباس السويق و أحمد المريحل وغزلان وزينب العبدالله وريناد الدهيمان وأزهار السليم وليلى الدهام وزهور بوحمد وريم الشخص وريم الغريري وحوراء الغريري والطفل سلمان الصالح والطفلة كيندا العنزي وكوثر الموسوي وحسناء المؤمن والإعلامي جاسم العبود وحيدر الشمس وعلي بونعيس وساره المطير وفاطمه محمد القرين وبقسم المرسم الصغير فاطمه وضياء وعلي العامر