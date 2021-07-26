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وظائف شاغرة في شركة بوبا العربية

منذ 35 دقيقة
1539
وظائف شاغرة في شركة بوبا العربية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في مراكز الاتصال بمحافظة جدة، بمسمى وظيفي "مسؤول أول مركز الاتصال" .

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس (لا يُشترط تخصص مُحدد)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، مهارات التواصل جيدة باللغة الإنجليزية، القدرة على تعدد المهام في بيئة سريعة التغير والعمل بشكل جيد تحت الضغط.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر موقع شركة بوبا العربية للتوظيف.

 

وظائف
جدة
شركة بوبا العربية

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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