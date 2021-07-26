وظائف شاغرة في شركة بوبا العربية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في مراكز الاتصال بمحافظة جدة، بمسمى وظيفي "مسؤول أول مركز الاتصال" .
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس (لا يُشترط تخصص مُحدد)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، مهارات التواصل جيدة باللغة الإنجليزية، القدرة على تعدد المهام في بيئة سريعة التغير والعمل بشكل جيد تحت الضغط.
وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر موقع شركة بوبا العربية للتوظيف.