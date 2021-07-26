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بالصور.. الظهور الأول لسيارة لاندروفر رينج روفر سبورت 2023

منذ 55 دقيقة
1545
بالصور.. الظهور الأول لسيارة لاندروفر رينج روفر سبورت 2023

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة لاندروفر منذ فترة كبيرة، عن العمل على النسخة الجديدة من رينج روفر سبورت موديل 2023 الجديدة كلياً ، والتى تعتبر المنافس الاول لسيارات بي ام دبليو X5 ومرسيدس GLE المعاد تصميمها؛ لتظهر صور تجسسية مؤخرًا لها أثناء اختبارها، وكانت بحالة شبه مموها بالكامل.

وظهرت سيارة لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2023، بمصابيح أمامية أرفع، ومصابيح خلفية أفقية جديدة، كما أن لديها جناح خلفي وجسم منحوت بشكل أكبر، فيما كانت الشركة في السابق قد اعلنت أن السيارة الجديدة ستعتمد على منصة جديدة تدعم المحركات الهجينة الخفيفة والكهربائية بالكامل، لذا متوقع أن يتم تقديمها مع مجموعة متنوعة من خيارات المحركات.

وستحصل رينج روفر الجديدة على أجهزة قياس رقمية بالكامل، وشاشة لمسية أكبر، ومواد أكثر فخامة، وأزرار معاد تصميمها بمقصورتها الداخلية بالرغم من التموهات الشديدة التى توجد على السيارة.

وكانت لاندروفر أجرت صفقة مع بي ام دبليو من الممكن أن تجعلها تحصل على محرك V8 مزدوج التوربو الخاص بالأخيرة لاستخدامه في السيارة، ويُمكن أن تستخدم النسخة الكهربائية بالكامل نفس المحركات الكهربائية المستخدمة في بي ام دبليو iX.

سيارات
صور تجسسية
لاندروفر رينج روفر سبورت

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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