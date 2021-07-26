بالصور.. الظهور الأول لسيارة لاندروفر رينج روفر سبورت 2023

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة لاندروفر منذ فترة كبيرة، عن العمل على النسخة الجديدة من رينج روفر سبورت موديل 2023 الجديدة كلياً ، والتى تعتبر المنافس الاول لسيارات بي ام دبليو X5 ومرسيدس GLE المعاد تصميمها؛ لتظهر صور تجسسية مؤخرًا لها أثناء اختبارها، وكانت بحالة شبه مموها بالكامل.
وظهرت سيارة لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2023، بمصابيح أمامية أرفع، ومصابيح خلفية أفقية جديدة، كما أن لديها جناح خلفي وجسم منحوت بشكل أكبر، فيما كانت الشركة في السابق قد اعلنت أن السيارة الجديدة ستعتمد على منصة جديدة تدعم المحركات الهجينة الخفيفة والكهربائية بالكامل، لذا متوقع أن يتم تقديمها مع مجموعة متنوعة من خيارات المحركات.
وستحصل رينج روفر الجديدة على أجهزة قياس رقمية بالكامل، وشاشة لمسية أكبر، ومواد أكثر فخامة، وأزرار معاد تصميمها بمقصورتها الداخلية بالرغم من التموهات الشديدة التى توجد على السيارة.
وكانت لاندروفر أجرت صفقة مع بي ام دبليو من الممكن أن تجعلها تحصل على محرك V8 مزدوج التوربو الخاص بالأخيرة لاستخدامه في السيارة، ويُمكن أن تستخدم النسخة الكهربائية بالكامل نفس المحركات الكهربائية المستخدمة في بي ام دبليو iX.