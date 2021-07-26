أول صورة لـ الراقصة المقتولة على يد شاب بالقاهرة والكشف عن جنسيتها

القاهرة (صدى):
نُشرت أول صورة للراقصة الأجنبية التي قتلت على يد شاب في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ظهر الجمعة الماضي
وبينت التحقيقات أن الضحية من دولة فيتنام ودخلت مصر قبل أشهر عدة، حيث استاجرت شقة في منطقة الزمالك، وكانت تعمل كراقصة بإحدى الفنادق العائمة بالمنطقة، مشيرة إلى أن المجني عليها تعرفت على المتهم - مقيم بالسويس- عبر موقع فيسبوك.حيث حضر إلى القاهرة بعد أن أوهمها بأنه مصور فوتوغرافيا، ولديه خبرة في مجال التيك توك
وطلب المتهم من الراقصة تصوير عدة فيديوهات ونشرها على منصة تيك توك نظير مبلغ 5 الآف جنيه، وتقابل مع المجني عليها، وقام بتصوير عدة فيديوهات لها وتلقى منها 5 الآف جنيه.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قبل أسبوعين من ارتكابه للواقعة، ذهب إلى كمبوند بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة لاستئجار شقة بالمبلغ الذي تلقاه من المجني عليها للإقامة به، ولكنه وجد أن الأسعار مرتفعة وقرر استئجار شقة في القاهرة، وبعد مرور أيام عدة أكتشفت المجني عليها، عن أنها تعرضت لعملية نصب من قبل المتهم، وطالبته مرارا برد المبلغ ولكنه كان يتهرب منها.
وأشارت التحقيقات أن المتهم فكر بأن يتخلص منها بالقتل، فطلب منها أن تذهب معه للرقص في حفل خاص نظير أن تاخذ المبلغ المالي السابق ذكره، فوافقت الضحية واصطحبها إلى العقار الذي كان يريد استئجار شقة به في القاهرة الجديدة لكونه خال من السكان، فشعرت المجني عليه بنية الجاني في الغدر بها، لكون الشقة غير مأهوله بالسكان، وأثناء انصرافها قام المتهم بخنقها حتى يتأكد من وفاتها وأخذ كل متعلقاتها الشخصية وهرب.