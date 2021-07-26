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بالفيديو.. محطة قطار القريات تبدأ استقبال الركاب خلال منتصف مارس المقبل

منذ 49 دقيقة
1663
بالفيديو.. محطة قطار القريات تبدأ استقبال الركاب خلال منتصف مارس المقبل

القريات (صدى):
قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بزيارة تفقدية لمحطة قطار القريات، حيث كان في استقباله محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ونائب الرئيس التنفيذي للبنى التحتية بشركة (سار) المهندس عبدالله اليوسف.

وتجول سموه في مرافق المحطة، ثم شاهد عرضاً مرئياً حول برنامج تطوير المحطة الهادف إلى إعادة تأهيل الخط الحديدي، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتشغيل رحلات آمنة من وإلى محطة القريات، وأبرز الأعمال المنجزة التي شهدها برنامج تطوير محطة القريات من خلال مشروعيه الرئيسين المتمثلان في إصلاح المناطق المتضررة في الخط الحديدي بين الجوف والقريات الممتد لمسافة 320 كيلو متراً ، ومشروع إنشاء ورشة صيانة خفيفة لقطار الركاب بهدف تعزيز خدمات تشغيل المحطة.

واستمع سمو أمير منطقة الجوف لشرح من المهندس اليوسف الذي بين أن المحطة ستستقبل الركاب منتصف شهر مارس من العام المقبل حسب ما أعلنه سابقاً معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية (سار) المهندس صالح الجاسر وفق خطة الشركة التشغيلية لهذه المحطة الحيوية، التي تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من تشغيل قطار الشمال الذي يمتد من الرياض إلى القريات بطول 1215 كيلو متراً ، كما سيتم إطلاق خدمات شحن السيارات لأول مره عبر الخطوط الحديدية لشبكة الشمال نظراً لما تتمتع به محافظة القريات من موقع لوجستي مهم، الذي يؤهلها للربط الفاعل إقليميا ودولياً، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة المملكة على المستويين العالمي والإقليمي، وفق رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف خلال زيارته أهمية تشغيل المحطة في الوقت المحدد ليستفيد أبناء المحافظة من خدماتها بعد استكمال أعمالها وفق معايير السلامة المطلوبة، التي تحرص عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - بما يسهم بتحقيق رؤية المملكة 2030 .

 

منطقة الجوف
الركاب
قطار القريات

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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