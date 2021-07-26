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جراح يستخدم علاقة ملابس لإجراء عملية

منذ 39 دقيقة
1760
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جراح يستخدم علاقة ملابس لإجراء عملية

نايف السالم (صدى):
تمكن البروفيسور خالد العتيبي، من مساعدة الكثير من المرضى في العالم، حيث حصل على الزمالة في المسالك البولية في عام 1996م، وسجل اسمه كأول جراح يجري جراحة أورام الكلى بالمناظير في الشرق الأوسط.

واستخدم العتيبي علاقة ملابس معدنية، بعد إزالة غلافها البلاستيكي وتعقيمها، وتحويلها إلى أداة جراحية في أحد المستشفيات في المواقع.

وذكر تقرير تلفزيوني لإجراء جراحة تطوعية لعدم وجود أداة لاستخدامها في جراحة المناظير، مما استدعى استخدام هذه الأداة لإتمام العملية بنجاح، وفقا لـ العربية.

وقال الطبيب: "كنت أعمل قسطرة غسيل كلوي في أحد المواقع النائية في السعودية، واضطررت لتعقيم علاقة ملابس وتمديدها، لتكون مشابهة للجهاز بسبب عطل في جهاز المنظار أثناء العملية، وتم استخدامها بنجاح، وتم إنقاذ المريض بدلاً من إلغاء العملية.

عملية
جراح
علاقة ملابس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131061
منذ 25 دقيقة
هههههههههههههههه الحمد لله على نجاح العمليه ..

.. صدق من قال // من له حيلة فليحتال .. بس خلِّ بالك ماكل مره تنجح العمليه بهذه العمليه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131061
منذ 23 دقيقة
يعني اللي باالصوره ، الطبيب والمريض عقب التعافي من عقب علاقة الملابس...؟
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 174
منذ 16 دقيقة
هل هذا مدح للدكتور او ذم لوزارة الصحة
معقول ان طبيب يقوم بعملية في السعودية مستخدما علاقة ملابس ؟

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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