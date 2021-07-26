فيتامين E يقلل من فرص الإصابة بمرض الزهايمر

أميرة خالد (صدى):
يحتوي فيتامين E على العديد من الفوائد حيث أنه عبارة عن فيتامين قابل للذوبان في الدهون وله خصائص مضادة للأكسدة.
ويوجد بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضراوات والحبوب والمكسرات والزيوت مثل زيت جنين القمح واللوز والأفوكادو وبذور عباد الشمس والسلمون والمانغو والكيوي والسبانخ.
وتشمل بعض فوائد فيتامين E في الجسم ما يلي: فعال كمضاد للأكسدة، يقلل من فرص الإصابة بمرض الزهايمر، يعزز وظائف الكلى،ويقي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
وساعد على منع أعراض متلازمة ما قبل الحيض، ويحافظ على الوظائف المعرفية ويمنع تلف الأعصاب، يعزز القدرة الجيدة على الإبصار، يقوي العضلات، جيد للبشرة والشعر.
في حين تشمل بعض العلامات والأعراض الحيوية لنقص فيتامين E ما يلي:العيوب العصبية مثل اختلال وظائف المخ والأعصاب والنخاع الشوكي والعضلات، آلام العضلات وضعفها، تدهور العضلات، بما يشمل اعتلال عضلة القلب أو ضعف عضلة القلب، انخفاض أوزان المواليد الجدد.