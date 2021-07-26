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كانيه ويست يدخل في نوبة بكاء أمام كيم كارداشيان في حفل إطلاق ألبومه الجديد

منذ ساعة
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كانيه ويست يدخل في نوبة بكاء أمام كيم كارداشيان في حفل إطلاق ألبومه الجديد

واشنطن (صدى):
دخل مغني الراب الأميركي، كانيه ويست، في نوبة بكاء على خشبة المسرح، في حفل الاستماع لألبومه الجديد في لاس فيغاس، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبكى كانيه لأنه "يفتقد عائلته"، حيث تقدّمت كيم كاردشيان رسميًا بطلب الطلاق منه في فبراير من هذا العام، بعد نحو سبعة أعوام من الزواج، وطالبت بحضانة قانونية ومادية مشتركة لأطفالهما الأربعة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ودخل المغني الأميركي إلى المسرح، دون سابق إنذار، مرتديًا سترة حمراء منتفخة، وبنطلونًا وحذاءً برتقاليًا وقناعًا مطاطيًا بني اللون.

وانهار كانيه ويست، في البكاء مرارًا وتكرارًا أثناء أداء كلمات أغنية "Love Unconditionally" هي من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "دوندا" وهو اسم والدته الراحلة.

، قائلًا: "أفقد عائلتي.. أفقد عائلتي.. أفقد عائلتي"،وتضمّنت الأغنية بثًا صوتيًا لوالدته، وهي تقول له: "لا تتخلّ أبدًا عن عائلتك مهما كانت الظروف".

كما حرصت كيم وابنيهما نورث، وسانت، على حضور الحفل ، حيث كانوا جالسين بين الجمهور، كما أظهرت بعض اللقطات التي انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي، أنّ طفليهما شيكاغو وبسالم كانا حاضرين -أيضًا- مع مربياتهما.

 

 

نوبة بكاء
المسرح
كانيه ويست

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9598
منذ 41 دقيقة
ماني متأكد بالضبط هذا من سنيين كانوا يلقبونه بملك البوب أو الراب **!!

وطلع مايكل جاكسون وسحب على الكل ** وصار ملك البوب والرقص وكل شئ تقريباً ***

ومن بعدها صار هذا يقشر بيض مسلوق ويبيعه مع الطماطم بسندوشتاااات ** هههههههه

وصار مسكين معقد نفسياً** هههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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