كانيه ويست يدخل في نوبة بكاء أمام كيم كارداشيان في حفل إطلاق ألبومه الجديد

واشنطن (صدى):
دخل مغني الراب الأميركي، كانيه ويست، في نوبة بكاء على خشبة المسرح، في حفل الاستماع لألبومه الجديد في لاس فيغاس، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبكى كانيه لأنه "يفتقد عائلته"، حيث تقدّمت كيم كاردشيان رسميًا بطلب الطلاق منه في فبراير من هذا العام، بعد نحو سبعة أعوام من الزواج، وطالبت بحضانة قانونية ومادية مشتركة لأطفالهما الأربعة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
ودخل المغني الأميركي إلى المسرح، دون سابق إنذار، مرتديًا سترة حمراء منتفخة، وبنطلونًا وحذاءً برتقاليًا وقناعًا مطاطيًا بني اللون.
وانهار كانيه ويست، في البكاء مرارًا وتكرارًا أثناء أداء كلمات أغنية "Love Unconditionally" هي من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "دوندا" وهو اسم والدته الراحلة.
، قائلًا: "أفقد عائلتي.. أفقد عائلتي.. أفقد عائلتي"،وتضمّنت الأغنية بثًا صوتيًا لوالدته، وهي تقول له: "لا تتخلّ أبدًا عن عائلتك مهما كانت الظروف".
كما حرصت كيم وابنيهما نورث، وسانت، على حضور الحفل ، حيث كانوا جالسين بين الجمهور، كما أظهرت بعض اللقطات التي انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي، أنّ طفليهما شيكاغو وبسالم كانا حاضرين -أيضًا- مع مربياتهما.