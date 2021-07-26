بالفيديو.. هتافات تطالب برحيل خامنئي في شوارع طهران

طهران (صدى):
تتواصل الاحتجاجات في شوارع العاصمة الإيرانية طهران على نقص المياه في جنوب غرب إيران، فيما ردد سكان العاصمة طهران شعارات مناهضة للحكومة وتطالب برحيل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
ودعت مجموعات ونشطاء معارضة إلى مظاهرات لدعم متظاهري خوزستان، فيما كشف مقطع فيديو عن هتافات المتظاهرين في شوارع طهران اليوم الاثنين مرددين: "خامنئي اخجل واترك الحكم".
وكان قد ظهر نساء يهتفن "تسقط الجمهورية الإسلامية" في محطة مترو بطهران، فيما عبر بعض الناس في العاصمة عن غضبهم بهتافات ضد خامنئي، بينما قُتل شابان على الأقل بالرصاص على أيدي قوات الأمن الإيرانية في الاحتجاجات.
وتواجه الأقلية العربية العرقية في إيران، والتي يعيش معظم أفرادها في إقليم خوزستان الغني بالنفط، التمييز منذ فترة طويلة في البلاد، وسُمعت متظاهرة عربية وهي تصرخ في وجه قوات الأمن في أحد مقاطع الفيديو قائلة "سيدي! سيدي! المظاهرة سلمية، لماذا تطلقون النار؟ لم يأخذ أحد أرضك ومياهك".