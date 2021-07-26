الشباب يقترب من ضم نجم باوك اليوناني

ماجد محمد (صدى):
تسعى إدارة نادي الشباب، لتدعيم صفوف الفريق، من أجل تعويض رحيل اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز، والذي رحل بعد انتهاء فترة إعارته، خاصة بعد التأهل لدوري أبطال آسيا طمعا في التتويج باللقب القاري.
وقال الإعلامي الرياضي طارق سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، أن نادي الشباب انسخب من صفقة اللاعب البرازيلي إدينيلسون نجم فريق انترناشيونال.
وأضاف سعد أن إدارة الشباب تقترب من ضم البرازيلي دوغلاس أوغستو، لاعب المنتخب البرازيلي الأولمبي، والذي تم استبعاده مؤخرا من الأولمبياد بعد إصابته.
يذكر أن إدينيلسون كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى الهلال، في صيف 2019، ولكن فشل انتقاله للهلال في ظل ضغط جماهير إنترناسيونال على إدارة ناديها، بالمطالبة بعدم التخلي عن اللاعب.