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الشباب يقترب من ضم نجم باوك اليوناني

منذ ساعة
1568
الشباب يقترب من ضم نجم باوك اليوناني

ماجد محمد (صدى):
تسعى إدارة نادي الشباب، لتدعيم صفوف الفريق، من أجل تعويض رحيل اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز، والذي رحل بعد انتهاء فترة إعارته، خاصة بعد التأهل لدوري أبطال آسيا طمعا في التتويج باللقب القاري.

وقال الإعلامي الرياضي طارق سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، أن نادي الشباب انسخب من صفقة اللاعب البرازيلي إدينيلسون نجم فريق انترناشيونال.

وأضاف سعد أن إدارة الشباب تقترب من ضم البرازيلي دوغلاس أوغستو، لاعب المنتخب البرازيلي الأولمبي، والذي تم استبعاده مؤخرا من الأولمبياد بعد إصابته.

يذكر أن إدينيلسون كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى الهلال، في صيف 2019، ولكن فشل انتقاله للهلال في ظل ضغط جماهير إنترناسيونال على إدارة ناديها، بالمطالبة بعدم التخلي عن اللاعب.

الشباب
الهلال
نجم باوك اليوناني

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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