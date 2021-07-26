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بالفيديو.. "الأرصاد": انحصار الحالة المطرية على المرتفعات الجنوبية

منذ ساعة
1695
بالفيديو.. "الأرصاد": انحصار الحالة المطرية على المرتفعات الجنوبية

الرياض (صدى):
أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، على انحصار الحالة المطرية على المرتفعات الجنوبية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وأوضح مختص التوقعات في مركز الأرصاد، عقيل العقيل، أن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم أن تنحصر الحالة المطرية على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية على مرتفعات منطقة عسير وكذلك الحال على منطقة جازان.

وأشار عقيل العقيل، إلى أن يبقى الطقس حار على المناطق الشرقية والشمالية الشرقية وقد تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية وأجواء حارة على منطقة الرياض مع نشاط في الرياح فيما يعرف محليا بالبوارح الشمالية الشرقية التي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، فيما من المتوقع إثارة الأتربة والغبار على الطريق الساحلي السريع الرابط ما بين مكة المكرمة حتى منطقة جازان.

الشرقية
الرياض
الطقس
درجات الحرارة
الحالة المطرية
مركز الأرصاد
المرتفعات الجنوبية

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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