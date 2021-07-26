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أب يخاطر بحياة ابنه على حافة جبل
منذ ساعتين
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131061
منذ ساعتين
الأبو مهبول ..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131061
منذ ساعتين
الابو خبل .. فضخ قلب الوغد ..
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أحدث التعليقات
عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
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