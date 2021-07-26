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نهاية الاستعجال والتهور
منذ ساعة
931
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131055
منذ 56 دقيقة
مقرود عين ..
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أحدث التعليقات
بومشعل
قناة الجزيرة عندما تشعل الفتنة في العراق وسوريا الكل يثق فيها ويصفق لها ؟؟؟؟؟
وحش شاشه
الله يشفيك ويعافيك وبأذن الله يوصل صوووووووووووووووووووووووووووووووووووتك
سلطان
انا متأكد 100% ان هذا ليس من عقيدتنا بل مجوسي وحنا مساكين نجلب الأعداء بينما المجوس لايسمحون بالسني ان يعيش بينهم
جاسم
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