نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

هيئة الزكاة تقرر تأجيل مزاد بيع باصات تشليح في ميناء ينبع

منذ ساعة
1488
هيئة الزكاة تقرر تأجيل مزاد بيع باصات تشليح في ميناء ينبع

نايف السالم (صدى):
قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تأجيل مزاد بيع باصات تشليح في جمرك ميناء ينبع، الذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء القادم (18 ذو الحجة 1442هـ/ 28 يوليو 2021م)، وذلك حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة أن دخول المزاد يستلزم دفع تأمين قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأضافت أن البيع يتم لمحلات التشليح فقط، ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة، ويجب على المشتري إخراج الباصات المباعة خلال خمسة أيامن وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

هيئة الزكاة
ميناء ينبع
مزاد بيع باصات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

أخر الأخبار

أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية و إزالة عدة مواقع للباعة المخالفين
أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية و إزالة عدة مواقع للباعة المخالفين
منذ 19 دقيقة 1358
الأفواج الأمنية تضبط 119 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بعسير
الأفواج الأمنية تضبط 119 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بعسير
منذ 23 دقيقة 1420
بالصور.. رشق موكب الغنوشي بالحجارة أمام البرلمان التونسي
بالصور.. رشق موكب الغنوشي بالحجارة أمام البرلمان التونسي
منذ 28 دقيقة 1556
وظائف شاغرة في شركة بوبا العربية
وظائف شاغرة في شركة بوبا العربية
منذ 33 دقيقة 1528
جراح يستخدم علاقة ملابس لإجراء عملية
جراح يستخدم علاقة ملابس لإجراء عملية
منذ 38 دقيقة 1740
أول صورة لـ الراقصة المقتولة على يد شاب بالقاهرة والكشف عن جنسيتها
أول صورة لـ الراقصة المقتولة على يد شاب بالقاهرة والكشف عن جنسيتها
منذ 43 دقيقة 1106
بالفيديو.. محطة قطار القريات تبدأ استقبال الركاب خلال منتصف مارس المقبل
بالفيديو.. محطة قطار القريات تبدأ استقبال الركاب خلال منتصف مارس المقبل
منذ 48 دقيقة 1657
بالصور.. الظهور الأول لسيارة لاندروفر رينج روفر سبورت 2023
بالصور.. الظهور الأول لسيارة لاندروفر رينج روفر سبورت 2023
منذ 53 دقيقة 1540
القبض على شاب قتل 3 من أفراد أسرته
القبض على شاب قتل 3 من أفراد أسرته
منذ 58 دقيقة 969
صورة نادرة للملك عبدالعزيز أثناء حضوره نهائي مباراة كرة قدم بالظهران
صورة نادرة للملك عبدالعزيز أثناء حضوره نهائي مباراة كرة قدم بالظهران
منذ ساعة 1646