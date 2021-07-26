فجر السعيد تهاجم سمية الخشاب: "إنتي فاهمة الموضوع غلط"

أميرة خالد (صدى):
شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، هجوما على الفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب فيديوهاتها على موقع "سناب شات"، معلقة أنها لا تقدم أي محتوى، بل تعتقد أن سناب شات هو عبارة عن "مرآة".
وأكدت الإعلامية الكويتية إنها حظرت سمية ببلوك على الموقع، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "الصدفة قادتني إلى حساب الفنانة سمية الخشاب في سناب شات وبديت أتابعها من باب الفضول واكتشفت أن هناك عدم فهم قوي عندها عن فكرة السناب".
وأضافت : "لا يا حبيبتي إنتي فاهمة الموضوع غلط سناب شات برنامج social lif يستعرض فيه المشتركون يومياتهم ليكون هناك تواصل اجتماعي.. مين اللي فهمك السناب غلط… الفاشنستات اللي رزقهم على السناب مبيعملوش اللي انتي بتعمليه وبينوعوا ".
ومؤخرا أشعلت الخشاب إنستغرام، بجلسة تصوير جريئة ظهرت فيها مرتدية الروب وتستلقي على سرير داخل غرفة نوم، لتثير الفنانة المصرية الجدل بإطلالتها.