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فجر السعيد تهاجم سمية الخشاب: "إنتي فاهمة الموضوع غلط"

منذ ساعة
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فجر السعيد تهاجم سمية الخشاب: "إنتي فاهمة الموضوع غلط"

أميرة خالد (صدى):
شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، هجوما على الفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب فيديوهاتها على موقع "سناب شات"، معلقة أنها لا تقدم أي محتوى، بل تعتقد أن سناب شات هو عبارة عن "مرآة".

وأكدت الإعلامية الكويتية إنها حظرت سمية ببلوك على الموقع، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "الصدفة قادتني إلى حساب الفنانة سمية الخشاب في سناب شات وبديت أتابعها من باب الفضول واكتشفت أن هناك عدم فهم قوي عندها عن فكرة السناب".

وأضافت : "لا يا حبيبتي إنتي فاهمة الموضوع غلط سناب شات برنامج social lif يستعرض فيه المشتركون يومياتهم ليكون هناك تواصل اجتماعي.. مين اللي فهمك السناب غلط… الفاشنستات اللي رزقهم على السناب مبيعملوش اللي انتي بتعمليه وبينوعوا ".

ومؤخرا أشعلت الخشاب إنستغرام، بجلسة تصوير جريئة ظهرت فيها مرتدية الروب وتستلقي على سرير داخل غرفة نوم، لتثير الفنانة المصرية الجدل بإطلالتها.

سمية الخشاب
فجر السعيد
سناب شات

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9594
منذ 33 دقيقة
خليها يافجر تعبر عن نفسها ** هذا الملل وما يسوي ** ههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131055
منذ 31 دقيقة
مافيه مشكله ، موضوع الخيزران اتركنه علي ..

.. اللي تبي خيزرانه تخبرني وأجرة البريد لا تشيلن همهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131055
منذ 29 دقيقة
كل وحده تخلي بالها من روبهاا وسريرهاا ..
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 167
منذ 8 دقائق
حليقة الراس تهاجم سهلة الحمل على يد اي غريب بل وتجاهر بعرض الصور وتدعي الاسلام
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 167
منذ 8 دقائق
حليقة الراس تهاجم سهلة الحمل على يد اي غريب بل وتجاهر بعرض الصور وتدعي الاسلام

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أحدث التعليقات

بومشعل
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وحش شاشه
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سلطان
انا متأكد 100% ان هذا ليس من عقيدتنا بل مجوسي وحنا مساكين نجلب الأعداء بينما المجوس لايسمحون بالسني ان يعيش بينهم
جاسم
حليقة الراس تهاجم سهلة الحمل على يد اي غريب بل وتجاهر بعرض الصور وتدعي الاسلام
جاسم
حليقة الراس تهاجم سهلة الحمل على يد اي غريب بل وتجاهر بعرض الصور وتدعي الاسلام

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