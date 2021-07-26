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جامعة نجران تبدأ غدًا استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات العالية والمتوسطة

منذ ساعتين
1839
جامعة نجران تبدأ غدًا استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات العالية والمتوسطة

نجران (صدى):
تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر غدًا، استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للعام الدراسي 1443 هـ، وتستمر حتى 28 من ذي الحجة الجاري.

وتشمل الدبلومات العالية " الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بها الشهادة الجامعية المرتبطة بكل تخصص، فيما تشمل الدبلومات المتوسطة دبلوم المحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، ويُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالدبلومات الدخول للبوابة الإلكترونية للجامعة واستكمال خطوات التسجيل عبر الرابط: .

التعليم
جامعة نجران
طلبات التسجيل

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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