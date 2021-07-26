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عبدالعزيز الشمري يناشد المسؤولين السفر إلى الخارج للعلاج

منذ ساعة
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عبدالعزيز الشمري يناشد المسؤولين السفر إلى الخارج للعلاج

أميرة خالد (صدى):
ناشد الممثل عبدالعزيز الشمري، المسؤولين من ولاة الأمر لنقله إلى الخارج للعلاج من ارتفاع نسبة اللزوجة في الدم، الذي يسبب له جلطات متكررة.

ويذكر أن عبدالعزيز الشمري، يرقد هذه الأيام، داخل المستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة، الذي نقل إليه عقب الكشف عن إصابته بسرطان الدم.

وأشار عبدالعزيز الشمري إلى أن وضعه الصحي غير المستقر يجعله يدخل مرحلة ”التنويم“ مرتين شهريا، وسط معاناة من الألم.

وقال: ”‏رجاء اللي بيده يقدر يساعدني ويوصل صوتي لولاة الأمر.. ارتفاع اللزوجة بالدم يسبب لي جلطات متكررة وكل فترة داخل المستشفى وكل فتره داخل المستشفى وفيه اكيد علاج برا المملكة رجاء اوصلو صوتي.

 

الشمري
عبدالعزيز الشمري
لزوجة في الدم

التعليقات

وحش شاشه
وحش شاشه عدد التعليقات : 42
منذ 57 ثانية
الله يشفيك ويعافيك وبأذن الله يوصل صوووووووووووووووووووووووووووووووووووتك

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بومشعل
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الله يشفيك ويعافيك وبأذن الله يوصل صوووووووووووووووووووووووووووووووووووتك
سلطان
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جاسم
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