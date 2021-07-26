بالفيديو.. جندي تونسي يرد على الغنوشي عندما طلب منه الدخول للبرلمان

تونس (صدى):
منع الجيش التونسي، فجر اليوم الاثنين، رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعددا من نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، من الدخول إلى مقر البرلمان بعد قرار الرئيس تجميد أعماله واختصاصاته.
ووثق مقطع فيديو، حوارا بين الغنوشي وأحد الجنود كان يحرس مدخل البرلمان، حيث حاول الغنوشي إقناع الجندي السماح له بالدخول إلى مقر البرلمان.
وقال له "الجيش التونسي هو من دافع عن الثورة وحماها ننتظر منكم ذلك.. أيها الجيش الوطني، حامي الحمى والدين".
في حين قالت نائبته "أقسمنا كلنا على حماية الدستور"، لكن ردّ الجندي كان صادما للغنوشي، وقال "نحن أقسمنا على الدفاع عن الوطن".