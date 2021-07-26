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بالفيديو.. جندي تونسي يرد على الغنوشي عندما طلب منه الدخول للبرلمان

منذ ساعتين
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بالفيديو.. جندي تونسي يرد على الغنوشي عندما طلب منه الدخول للبرلمان

تونس (صدى):
منع الجيش التونسي، فجر اليوم الاثنين، رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعددا من نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، من الدخول إلى مقر البرلمان بعد قرار الرئيس تجميد أعماله واختصاصاته.

ووثق مقطع فيديو، حوارا بين الغنوشي وأحد الجنود كان يحرس مدخل البرلمان، حيث حاول الغنوشي إقناع الجندي السماح له بالدخول إلى مقر البرلمان.

وقال له "الجيش التونسي هو من دافع عن الثورة وحماها ننتظر منكم ذلك.. أيها الجيش الوطني، حامي الحمى والدين".

في حين قالت نائبته "أقسمنا كلنا على حماية الدستور"، لكن ردّ الجندي كان صادما للغنوشي، وقال "نحن أقسمنا على الدفاع عن الوطن".

تونس
البرلمان
الغنوشي

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9598
منذ ساعتين
وقال له "الجيش التونسي هو من دافع عن الثورة وحماها ننتظر منكم ذلك..**
((أيها الجيش الوطني، حامي الحمى والدين".)) شوفوا معنى التملق واللف والدوران اللي بين قوسين **!!!

في حين قالت نائبته (("أقسمنا كلنا على حماية الدستور"،)) وهنا بين قوسين يأتي تقريباً الكذب **!!

لكن رد الجندي كان صادما للغنوشي، وقال (("نحن أقسمنا على الدفاع عن الوطن".))

وهنا بين قوسين قصف الجبة من المنتصف *هههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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