5 أسباب لصراخ الرضيع المستمر

أميرة خالد (صدى):
أكدت سوزانا هوميل إن صراخ الرضيع عادة ما يكون أمرًا طبيعيًا، غير أنه في بعض الأحيان يستلزم استشارة الطبيب.
وقالت إخصائية العلاج النفسي الألمانية أنه ينبغي استشارة الطبيب إذا كان الرضيع يصرخ لمدة 3 ساعات في اليوم خلال 3 أيام من الأسبوع على مدار 3 شهور على الأقل، على الرغم من إرضاعه وتغيير الحفاضة وحمله.
وأضافت أن الصراخ الزائد قد يرجع إلى أسباب عضوية مثل الارتجاع المريئي، الذي يرجع إلى سبب عضوي والذي يؤدي إلى حرقة المعدة، كما قد يرجع السبب إلى إدخال الأطعمة الصلبة قبل عمر الأربعة أشهر أو عدم أخذ الطفل الوقت الكافي من النوم والراحة.
وأشارت إلى أن السبب قد يكمن في وجود انسداد بالعمود الفقري أو عدم قدرة الرضيع على معالجة المثيرات مثل الضوء والضوضاء والحركة.