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5 أسباب لصراخ الرضيع المستمر

منذ ساعتين
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5 أسباب لصراخ الرضيع المستمر

أميرة خالد (صدى):
أكدت سوزانا هوميل إن صراخ الرضيع عادة ما يكون أمرًا طبيعيًا، غير أنه في بعض الأحيان يستلزم استشارة الطبيب.

وقالت إخصائية العلاج النفسي الألمانية أنه ينبغي استشارة الطبيب إذا كان الرضيع يصرخ لمدة 3 ساعات في اليوم خلال 3 أيام من الأسبوع على مدار 3 شهور على الأقل، على الرغم من إرضاعه وتغيير الحفاضة وحمله.

وأضافت أن الصراخ الزائد قد يرجع إلى أسباب عضوية مثل الارتجاع المريئي، الذي يرجع إلى سبب عضوي والذي يؤدي إلى حرقة المعدة، كما قد يرجع السبب إلى إدخال الأطعمة الصلبة قبل عمر الأربعة أشهر أو عدم أخذ الطفل الوقت الكافي من النوم والراحة.

وأشارت إلى أن السبب قد يكمن في وجود انسداد بالعمود الفقري أو عدم قدرة الرضيع على معالجة المثيرات مثل الضوء والضوضاء والحركة.

صراخ الرضيع
الحفاضة
انسداد العمود الفقري

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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