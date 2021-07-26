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بالصور.. محمد رمضان يتعرض للانتقادات بعد ظهوره داخل طائرته الخاصة

منذ ساعتين
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بالصور.. محمد رمضان يتعرض للانتقادات بعد ظهوره داخل طائرته الخاصة

القاهرة (صدى):
أثار الفنان المصري محمد رمضان، بعدما ظهر في طائرته الخاصة "عاريًا" ويدخن السجائر ويحمل "اللاب توب" الخاص به على رجليه، ولم يترك سوى أكثر من وسم كتعليق على الصورة التي نشرها عبر "إنستجرام" .

وواجه محمد رمضان العديد من الانتقادات، حيث قال له أحد المتابعين: "إنت معندكش هدوم؟!" ، فيما علق مُتابع ثان : "إنت كده شبح يعني؟!".

ومن الجدير بالذكر، أن محمد رمضان شارك بمقطع فيديو من الساحل الشمالي، منذ يومين، مع زوجته وعدد من الجمهور الذين اجتمعوا حوله، معلقًا: "في الساحل نزلت أنا ومراتي نتعشى في مراسي عملت حفلة.. واتعشينا في البيت ملحوظة الفيديو تصوير مراتي" .

طائرة خاصة
محمد رمضان
فن ومشاهير

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9598
منذ ساعتين
مسكين ترى هذا * صابه جنون الشهرة * وصار يقلد الغرب في كل شي **!!!

والمثل المصري يقول ( سبحان العاطي الوهاب * من بعد الشبب والقبقاب *ههههههههههههههههههه
إنسآن حقيقي.
إنسآن حقيقي. عدد التعليقات : 19
منذ ساعة
نعوذ بالله من الكبر والتكبر والغرور وتعظيم النفس ..
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر
إنسآن حقيقي.
إنسآن حقيقي. عدد التعليقات : 19
منذ 58 دقيقة
التكبر والغرور والتطاول مرض نفسي سببه نقص الايمان !
من صفات المؤمنين التواضع
إنسآن حقيقي.
إنسآن حقيقي. عدد التعليقات : 19
منذ 57 دقيقة
الحمدلله الذي عافانا .....

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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