بالصور.. محمد رمضان يتعرض للانتقادات بعد ظهوره داخل طائرته الخاصة

القاهرة (صدى):
أثار الفنان المصري محمد رمضان، بعدما ظهر في طائرته الخاصة "عاريًا" ويدخن السجائر ويحمل "اللاب توب" الخاص به على رجليه، ولم يترك سوى أكثر من وسم كتعليق على الصورة التي نشرها عبر "إنستجرام" .
وواجه محمد رمضان العديد من الانتقادات، حيث قال له أحد المتابعين: "إنت معندكش هدوم؟!" ، فيما علق مُتابع ثان : "إنت كده شبح يعني؟!".
ومن الجدير بالذكر، أن محمد رمضان شارك بمقطع فيديو من الساحل الشمالي، منذ يومين، مع زوجته وعدد من الجمهور الذين اجتمعوا حوله، معلقًا: "في الساحل نزلت أنا ومراتي نتعشى في مراسي عملت حفلة.. واتعشينا في البيت ملحوظة الفيديو تصوير مراتي" .