المديرية العامة لحرس الحدود تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف المؤقتة وترغب التعاقد عليها وشغلها بمواطنين وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف.
كما أشترطت أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا، وأن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب ويشترط معادلة الشهادة لخريجين الجامعات من الخارج.
وأوضحت أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 22/12/1442هـ الموافق 01/08/2021م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 24/12/1442هـ الموافق 03/08/2021م، حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال موقعها الرسمي