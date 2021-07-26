كشف القيمة الحقيقية للميدالية الذهبية في أوليمبياد طوكيو: "نسبة الفضة 92.5%"

ماجد محمد (صدى):
تتسم الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو بسمات خاصة، كونها مصنوعة في الأساس من المعادن الثمينة المستخلصة من النفايات الإلكترونية.
وصنعت الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو من الفضة والذهب، وتبلغ نسبة الفضة في الميدالية الذهبية حوالي 92.5%، في حين يبلغ وزن الذهب المستخدم نحو 6 جرامات فقط،وفقا لموقع "سي إن بي سي".
وتزن الميدالية الذهبية الأولمبية نحو نصف كيلوجرام، ويتعين ألا يقل الذهب فيها عن 6 جرامات، وإذا تم حساب قيمة هذه الميدالية وفقا لسعر المعادن المكونة لها، فسيبلغ سعرها 820 دولارا.
ويعتبر هذا الرقم أعلى من قيمة الميدالية الذهبية في الألعاب الشتوية التي أقيمت في مدينة بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، حيث كان سعرها 577 دولار، بحسب تقييم موقع coinapps.com.
يذكر إلى أنه بداية من أولمبياد 1912 في ستوكهولم السويدية، أصبحت الميداليات الذهبية الأولمبية مطلية فقط بالذهب، و في المزادات العلنية، يتراوح سعر الميداليات الذهبية بين 20 و50 ألف دولار، بحسب ما ذكر موقع "التايم"، حيث يعتمد سعر الميدالية على الرياضي الفائز بها، ومدى شعبية الرياضة.
وعادة، ما تقدر ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية بأكثر من نظيرتها الشتوية، وفقا لدويتشه فيله.