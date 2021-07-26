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القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في الرياض

منذ 55 دقيقة
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القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في الرياض

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض ، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري - سعودي الجنسية - على قتل / محمد بن مناحي بن عنان الدوسري - سعودي الجنسية - , وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري - سعودي الجنسية - اليوم الاثنين 16 / 12 / 1442 هـ ، في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن , وتحقيق العدل, وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
الرياض
القصاص
الداخلية
تنفيذ حكم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131046
منذ 38 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..

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ههههههههههههههههه ..

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