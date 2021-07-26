نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومواطنين تونسيين غاضبين

منذ ساعتين
1928
1
تراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومواطنين تونسيين غاضبين

تونس (صدى):
شهدت ساحة البرلمان التونسي، اليوم الاثنين، تراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومواطنين تونسيين غاضبين من قرار الرئيس قيس سعيد الإطاحة بالحكومة.

وذكرت مصادر أن الرئيس قيس سعيد يكلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية، وفقًا لـ "العربية".

وكانت أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي (البرلمان) لمدّة 30 يوما.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية: «بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 جويلية 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".

تونس
البرلمان التونسي
حركة النهضة

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9594
منذ 17 دقيقة
هذا اللي تبغااااه الجعيرة أرض خصبة لأشعال النار والفتنة *!!!

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بومشعل
قناة الجزيرة عندما تشعل الفتنة في العراق وسوريا الكل يثق فيها ويصفق لها ؟؟؟؟؟
وحش شاشه
الله يشفيك ويعافيك وبأذن الله يوصل صوووووووووووووووووووووووووووووووووووتك
سلطان
انا متأكد 100% ان هذا ليس من عقيدتنا بل مجوسي وحنا مساكين نجلب الأعداء بينما المجوس لايسمحون بالسني ان يعيش بينهم
جاسم
حليقة الراس تهاجم سهلة الحمل على يد اي غريب بل وتجاهر بعرض الصور وتدعي الاسلام
جاسم
حليقة الراس تهاجم سهلة الحمل على يد اي غريب بل وتجاهر بعرض الصور وتدعي الاسلام

أخر الأخبار

يعقوب بوشهري يعلن إصابته بـ "كورونا "
يعقوب بوشهري يعلن إصابته بـ "كورونا "
منذ دقيقتين 250
الشباب يقترب من ضم نجم باوك اليوناني
الشباب يقترب من ضم نجم باوك اليوناني
منذ 7 دقائق 1305
سيدة تحطم جدار بعد اول تجربة للقيادة
سيدة تحطم جدار بعد اول تجربة للقيادة
منذ 12 دقيقة 432
سائق باص يتسبب بحادث مروع
سائق باص يتسبب بحادث مروع
منذ 17 دقيقة 449
هذا اللى ما عنده تفاهم
هذا اللى ما عنده تفاهم
منذ 22 دقيقة 534
كانيه ويست يدخل في نوبة بكاء أمام كيم كارداشيان في حفل إطلاق ألبومه الجديد
كانيه ويست يدخل في نوبة بكاء أمام كيم كارداشيان في حفل إطلاق ألبومه الجديد
منذ 28 دقيقة 610
بالفيديو.. هتافات تطالب برحيل خامنئي في شوارع طهران
بالفيديو.. هتافات تطالب برحيل خامنئي في شوارع طهران
منذ 32 دقيقة 1542
مواطن يجعل من مزارعه وأملاكه مزارا سياحيا في الباحة
مواطن يجعل من مزارعه وأملاكه مزارا سياحيا في الباحة
منذ 42 دقيقة 1752
بالفيديو.. "الأرصاد": انحصار الحالة المطرية على المرتفعات الجنوبية
بالفيديو.. "الأرصاد": انحصار الحالة المطرية على المرتفعات الجنوبية
منذ 47 دقيقة 1587
هيئة الزكاة تقرر تأجيل مزاد بيع باصات تشليح في ميناء ينبع
هيئة الزكاة تقرر تأجيل مزاد بيع باصات تشليح في ميناء ينبع
منذ 52 دقيقة 1416