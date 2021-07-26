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امرأة تقتل طفلتها بإغراقها حتى الموت لكثرة بكائها

منذ ساعة
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امرأة تقتل طفلتها بإغراقها حتى الموت لكثرة بكائها

القاهرة (صدى):
تجردت سيدة في مصر من مشاعر الأمومة، وقتلت ابنتها بطريقة بشعة، حيث أغرقتها في برميل مياه حتى الموت؛ بسبب كثرة طلباتها وبكائها المستمر.

وأصرت السيدة على إزهاق روح طفلتها صاحبة الـ9 أعوام وظلت مُمسكة بها بيديها بقوة تحت المياه بداخل البرميل حتى استسلمت طفلتها للموت ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وعثرت الجهات الأمنية على الأم القاتلة في منزلها وعلى جثة الطفلة ملقاه في برميل مياه، وباستخراج الجثة تبين تحول لون جسد الطفلة إلى الأزرق، وتورمه، بسبب انقطاع نفس الطفلة خلال إغراقها بالإضافة إلى ابتلاعها كمية كبيرة من المياه.

وكشفت التحقيقات، أنّ الأم القاتلة ربة منزل وأنّها أُم لثلاثة فتيات الطفلة المجني عليها أصغرهن، وأنها أُصيبت بمرض نفسي منذ فترة طويلة، وتحصل على علاج، وفي ذلك اليوم كانت ابنتها تطلب طلبات كثيرة وتبكي لتنفيذ طلباتها فأمسكت بها والدتها وأغرقتها في البرميل.

مصر
حادث
جريمة
قتل
امرأة
طفلة

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9589
منذ 45 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131046
منذ 42 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
المرأة الحقيقية هي من تحافظ على مكانها ودورها الحقيقي الذي وجدت من اجله
إنسآن حقيقي.
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارفع نفوسنا واعفها ونقها عن الدناءة والوساخة
صهيب
دورها في الحياة انجاب الاولاد وتربيتهم هذ الي توجر فية
ماجدالعبيدان
التعليم حضورى لطلاب وطالبات المرحله الابتدائيه افضل من المنصه افضل بكثير للطالب والطالبه و اولياء الامور
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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