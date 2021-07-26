امرأة تقتل طفلتها بإغراقها حتى الموت لكثرة بكائها

القاهرة (صدى):
تجردت سيدة في مصر من مشاعر الأمومة، وقتلت ابنتها بطريقة بشعة، حيث أغرقتها في برميل مياه حتى الموت؛ بسبب كثرة طلباتها وبكائها المستمر.
وأصرت السيدة على إزهاق روح طفلتها صاحبة الـ9 أعوام وظلت مُمسكة بها بيديها بقوة تحت المياه بداخل البرميل حتى استسلمت طفلتها للموت ولفظت أنفاسها الأخيرة.
وعثرت الجهات الأمنية على الأم القاتلة في منزلها وعلى جثة الطفلة ملقاه في برميل مياه، وباستخراج الجثة تبين تحول لون جسد الطفلة إلى الأزرق، وتورمه، بسبب انقطاع نفس الطفلة خلال إغراقها بالإضافة إلى ابتلاعها كمية كبيرة من المياه.
وكشفت التحقيقات، أنّ الأم القاتلة ربة منزل وأنّها أُم لثلاثة فتيات الطفلة المجني عليها أصغرهن، وأنها أُصيبت بمرض نفسي منذ فترة طويلة، وتحصل على علاج، وفي ذلك اليوم كانت ابنتها تطلب طلبات كثيرة وتبكي لتنفيذ طلباتها فأمسكت بها والدتها وأغرقتها في البرميل.