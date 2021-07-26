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تكثيف عمليات التعقيم بالمسجد الحرام مع بدء استقبال المعتمرين

منذ 5 ساعات
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تكثيف عمليات التعقيم بالمسجد الحرام مع بدء استقبال المعتمرين

مكة المكرمة (صدى):
كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع بدء استقبال المعتمرين ، عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل بالمسجد الحرام ، كذلك الإجراءات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج ، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتوزيع عبوات ماء زمزم على المصليات وفي صحن المطاف والساحات .

وبين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أن مجمل الخدمات في المسجد الحرام تتم بمشاركات فعّالة من مختلف الإدارات والأقسام والموظفين ، مشيراً إلى أنه يجرى تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام .

 

المسجد الحرام
شؤون الحرمين
المعتمرين
التعقيم

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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