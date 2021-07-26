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بالفيديو.. استشاري: جهاز نظام تقويم القلب يقلل من المضاعفات

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. استشاري: جهاز نظام تقويم القلب يقلل من المضاعفات

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح الدكتور أحمد باهمام، أن جهاز نظام تقويم القلب، يعالج اضطرابات دقات القلب. حيث يزرع خارج الأوعية الدموية.

وقال الطبيب لقناة " الإخبارية " : يزرع جهاز نظام تقويم القلب وإزالة الرجفان خارج الأوعية الدموية مما يقلل من المضاعفات وهو أسرع وأسهل للمرضى.

وأضاف أن الدراسات السريرية تحدث على دواء جديد أو علاج جديد وتجرى على الحيوانات أولًا للتأكد من سلامتها ثم تبدأ التجارب على الإنسان، وتستغرق في بعض الأحيان سنوات للحصول على الموافقة من الجهات المعنية.

وتابع : قد تصل المتابعة مع المريض إلى 4 سنوات مشيرًا إلى أن أي علاج أو جهاز طبي لكي يصل إلى المريض قد يستغرق 7 سنوات للتأكد من سلامته.

القلب
ضربات القلب
تقويم القلب
أحمد باهمام

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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