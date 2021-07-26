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أسباب تأخر إدارة الهلال في التعاقد مع محترف جديد

منذ 4 ساعات
2910
أسباب تأخر إدارة الهلال في التعاقد مع محترف جديد

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن سبب تأخر إدارة نادي الهلال في إنهاء ملف اللاعب الأجنبي الجديد المزمع ضمه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت التقارير أن ”السبب يعود إلى التأخر في حسم بيع عقد أحد اللاعبين الأجانب أو مخالصته“، وفقا لـ "الرياضية"

وأشارت إلى أن الإيطالي سبستيان جيوفينكو يعد أقرب اللاعبين الذين سيغادرون الفريق في فترة الانتقالات الحالية.

وتابعت أن إدارة الهلال فتحت باب المفاوضات مع ثلاثة أسماء أجنبية تلعب في مركز الوسط، وبالتشاور مع البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الفريق، ليكون أحدهم بديلا عن اللاعب الإيطالي“.

الهلال
نادي الهلال
الميركاتو الصيفي

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أحدث التعليقات

عبود
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الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
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رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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