أسباب تأخر إدارة الهلال في التعاقد مع محترف جديد

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن سبب تأخر إدارة نادي الهلال في إنهاء ملف اللاعب الأجنبي الجديد المزمع ضمه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وذكرت التقارير أن ”السبب يعود إلى التأخر في حسم بيع عقد أحد اللاعبين الأجانب أو مخالصته“، وفقا لـ "الرياضية"
وأشارت إلى أن الإيطالي سبستيان جيوفينكو يعد أقرب اللاعبين الذين سيغادرون الفريق في فترة الانتقالات الحالية.
وتابعت أن إدارة الهلال فتحت باب المفاوضات مع ثلاثة أسماء أجنبية تلعب في مركز الوسط، وبالتشاور مع البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الفريق، ليكون أحدهم بديلا عن اللاعب الإيطالي“.