فتاة تقتل والدتها بـ 79 طعنة لإنقاذ العالم

واشنطن (صدى):
أقدمت فتاة تبلغ من العمر 18 عام على قتل والدتها بطريقة مروعة في ولاية كولورادو الأمريكية، حيث اعتقدت أن والدتها كانت امرأة أخرى و تدعى سيسيليا اضطرت لقتلها من أجل إنقاذ العالم على حد قولها
وقال محققو الشرطة إن الفتاة إيزابيلا جوزمان كانت دائمًا تشعر بالاستياء الشديد والكراهية تجاه والدتها ، حيث كانا والديها فقراء، ولم يستطيعا تلبية كل رغبات ابنتها في صغرها، وكانا يأملان أن تفهم عندما تكبر أن قلة المال كان سببًا رئيسيًا في كثرة جدالها والتسبب في طلاقهما، , بحسب صحيفة الديلي ستار البريطانية.
وعاشت الطفلة مع والدتها في المنزل بعد طلاقها من والدها دون أن تتحسن أوضاعها النفسية في شيء خاصة بعدما أحضرت والدتها صظيقها ريتشارد إلى المنزل، وبدأت تتصاعد بينهما الامور إلى توجيهات مباشرة بقتلها
وفي احدي الليالي اصطحب ريتشارد إيزابيلا إلى الحديقة للتحدث عن ضرورة تغير موقفها وشعرت بأمل في ذلك، ولكن في اليوم التالي أثناء مشاهدة التلفزيون سمع ريتشارد صرخات دموية من الطابق العلوي للمنزل ثم هرع إلى الحمام، وحاول فتح الباب الذي كان مغلقًا حيث ضرب بقوة على الباب الخشبي بينما كانت الفتاة تطعن والدتها 79 مرة.
وشخصت إيزابيلا لاحقًا بأنها كانت تعاني من مرض انفصام الشخصية حيث اعتقدت أن والدتها كانت امرأة تدعى سيسيليا اضطرت لقتلها من أجل إنقاذ العالم.
ورفضت المحكمة طلبات إيزابيلا جوزمان بالعودة للجمهور عبر تطبيق تيك توك حيث انتشرت فيديوهات لها سابقا.