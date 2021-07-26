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"توكلنا": الهوية الوطنية عبر التطبيق تعد إثباتا رسميا معتمدا لدى رجال الأمن فقط

منذ 4 ساعات
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"توكلنا": الهوية الوطنية عبر التطبيق تعد إثباتا رسميا معتمدا لدى رجال الأمن فقط

الرياض (صدى):
أكد تطبيق توكلنا، اليوم الاثنين، أن الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر التطبيق تعد إثباتًا رسميًا معتمدًا لدى رجال الأمن فقط.

وتفاعل حساب توكلنا، عبر موقع "تويتر" مع استفسار أحد الأشخاص والذي قال فيه: "قبل قليل كان لدي مراجعة تتضمن استفسار فقط بأحد فروع أحد البنوك وقد اعتذر عن خدمتي الموظف لعدم احضاري الهوية رغم إظهارها له عن طريق توكلنا ليرد بأن الهوية بتوكلنا ليست معتمدة لديهم ، هل هذا صحيح؟!".

وأجاب "توكلنا"، أن: "الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر توكلنا تعد اثباتاً رسمياً معتمدا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط، وجاري العمل على اعتمادها وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص".

الهوية الوطنية
هوية مقيم
توكلنا

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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