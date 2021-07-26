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طارق الحبيب يوضح أسباب الشعور بالتعب والارهاق

منذ 42 دقيقة
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طارق الحبيب يوضح أسباب الشعور بالتعب والارهاق

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، أسباب شعور بعض الأشخاص بالتعب والارهاق.

وقال الاستشاري ‏هناك أسباب للشعور بالتعب والإرهاق، منها: فترة سن اليأس، وانقطاع الطمث. فترة الحمل، مشكلات النوم، مثل الأرق وانقطاع النفس أثناء النوم، الشعور بالاكتئاب والقلق، ضعف النظام الغذائي، الإصابة بمرض السكري .

وكان الحبيب قد أكد أن ‏التعرّض للاكتئاب الشديد المزمن؛ يسبّب للإنسان عدّة أمراضٍ عضويّةٍ ومنها ضيق التنفّس،مشيرا إلى أنه قد يكون الاكتئاب هو السّبب الرّئيسي للشّعور بضيق التنفّس، لذلك يجب عدم التّهاون عند الإحساس بأعراضِ الاكتئاب ومراجعة الطبيب .

مرض السكري
طارق الحبيب
الإرهاق
التعب

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9584
منذ 22 دقيقة
حسناً **

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أحدث التعليقات

رااايق
حلاتها تاكل ماكدونالدز أحسن من المفاطيح والخساير ** !!! ههههههههههههههه
رااايق
ههههههههههههههههههههههههههه
؟؟
نظرة الرجل ومكان الوضوءوإمرأه متحجبه هي الحياه .. صورة من السبعينات تستحق التأمل
تاصر ال الشيخ
الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم *** اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.....
رااايق
حسناً **

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