نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"المسند": رياح البوارح الشمالية الجافة والحارة تعاود نشاطها

منذ 4 ساعات
1915
1
"المسند": رياح البوارح الشمالية الجافة والحارة تعاود نشاطها

علي القحطاني (صدى):
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أن تعاود رياح البوارح الشمالية الجافة والحارة نشاطها في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنها قد تؤثر أيضاً على أجزاء من الوسطى ببعض الغبار، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة قد تثير بعض الغبار على الساحل الغربي لمنطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

وقال "المسند" أنه في ‏اليوم 13 من حالة تروية المطرية، متوقع أن تستمر الاحتمالات لهطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كما كشف عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، فضلًا عن قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

الطقس
رياح البوارح
عبدالله المسند
تروية المطرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131060
منذ 3 ساعات
الله يعيذنا من حر جهنم وقرهااا .. آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

أخر الأخبار

أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية و إزالة عدة مواقع للباعة المخالفين
أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية و إزالة عدة مواقع للباعة المخالفين
منذ 17 دقيقة 1348
الأفواج الأمنية تضبط 119 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بعسير
الأفواج الأمنية تضبط 119 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بعسير
منذ 22 دقيقة 1417
بالصور.. رشق موكب الغنوشي بالحجارة أمام البرلمان التونسي
بالصور.. رشق موكب الغنوشي بالحجارة أمام البرلمان التونسي
منذ 27 دقيقة 1552
وظائف شاغرة في شركة بوبا العربية
وظائف شاغرة في شركة بوبا العربية
منذ 32 دقيقة 1521
جراح يستخدم علاقة ملابس لإجراء عملية
جراح يستخدم علاقة ملابس لإجراء عملية
منذ 36 دقيقة 1728
أول صورة لـ الراقصة المقتولة على يد شاب بالقاهرة والكشف عن جنسيتها
أول صورة لـ الراقصة المقتولة على يد شاب بالقاهرة والكشف عن جنسيتها
منذ 41 دقيقة 1098
بالفيديو.. محطة قطار القريات تبدأ استقبال الركاب خلال منتصف مارس المقبل
بالفيديو.. محطة قطار القريات تبدأ استقبال الركاب خلال منتصف مارس المقبل
منذ 46 دقيقة 1656
بالصور.. الظهور الأول لسيارة لاندروفر رينج روفر سبورت 2023
بالصور.. الظهور الأول لسيارة لاندروفر رينج روفر سبورت 2023
منذ 52 دقيقة 1540
القبض على شاب قتل 3 من أفراد أسرته
القبض على شاب قتل 3 من أفراد أسرته
منذ 56 دقيقة 952
صورة نادرة للملك عبدالعزيز أثناء حضوره نهائي مباراة كرة قدم بالظهران
صورة نادرة للملك عبدالعزيز أثناء حضوره نهائي مباراة كرة قدم بالظهران
منذ ساعة 1640