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بالفيديو.. تونسية تطلق الزغاريد احتفالًا بتحطيم أحد مقرات حركة النهضة:"نكبونا الأخوانجية"

منذ 51 دقيقة
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بالفيديو.. تونسية تطلق الزغاريد احتفالًا بتحطيم أحد مقرات حركة النهضة:"نكبونا الأخوانجية"

تونس (صدى):
حرصت مواطنة تونسية بالاحتفال بتحطيم أحد مقرات حركة النهضة التابعة للإخوان المسلمين بطريقتها الخاصة، حيث قامت بإطلاق الزغاريد .

وظهرت التونسية خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قالت فيه: نكبونا الإخوانجية في عيد الجمهورية.. وضربوا النساء في البرلمان.. وذبحوا الجنود في رمضان.. ودخلوا الإرهاب إلى تونس.. عشر سنوات واحنا غارقين في الدماء.

يذكر أن تونس تشهد في الأيام الحالية ثورة ضد حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، وسط مطالبات بإبعادهم عن المشهد السياسي.

تونس
جماعة الإخوان المسلمين
حركة النهضة
مواطنة تونسية

التعليقات

انا
انا عدد التعليقات : 1
منذ 47 دقيقة
بلطجة
لللل
لللل عدد التعليقات : 12
منذ 34 دقيقة
الان عرفت انه ماينفع من التونسيين الا زين العابدين ابو علي
شعب فوضوي مهما تولت من حكومه مثل شعب لبنان وحكومته

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أحدث التعليقات

رااايق
حلاتها تاكل ماكدونالدز أحسن من المفاطيح والخساير ** !!! ههههههههههههههه
رااايق
ههههههههههههههههههههههههههه
؟؟
نظرة الرجل ومكان الوضوءوإمرأه متحجبه هي الحياه .. صورة من السبعينات تستحق التأمل
تاصر ال الشيخ
الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم *** اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.....
رااايق
حسناً **

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