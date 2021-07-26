بالفيديو.. تونسية تطلق الزغاريد احتفالًا بتحطيم أحد مقرات حركة النهضة:"نكبونا الأخوانجية"

تونس (صدى):
حرصت مواطنة تونسية بالاحتفال بتحطيم أحد مقرات حركة النهضة التابعة للإخوان المسلمين بطريقتها الخاصة، حيث قامت بإطلاق الزغاريد .
وظهرت التونسية خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قالت فيه: نكبونا الإخوانجية في عيد الجمهورية.. وضربوا النساء في البرلمان.. وذبحوا الجنود في رمضان.. ودخلوا الإرهاب إلى تونس.. عشر سنوات واحنا غارقين في الدماء.
يذكر أن تونس تشهد في الأيام الحالية ثورة ضد حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، وسط مطالبات بإبعادهم عن المشهد السياسي.