علامات تشير إلى تلف مضخة الزيت بالسيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعمل مضخة الزيت على دفع ونشر الزيت نحو المكابس وأعمدة الحدبات، وذلك من أجل تزليج هذه الأجزاء الهامة، مما يساعد على أداء الزيت لوظائفه داخل المحرك.
ويتسبب تلف مضخة الزيت في العديد من المشاكل والأعطال للمحرك، بينما هناك مؤشرات تدل على تلفها منها: إضاءة لمبة تحذير الزيت في لوحة العدادات في طبلون السيارة، صدور أصوات مثل التخبط والطقطقة من المحرك، ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل مستمر، انخفاض مؤشر ضغط زيت المحرك.
وأكد خبراء السيارات، على ضرورة التوقف بالسيارة على الفور في حال ظهور أي من هذه المؤشرات، وذلك لخطورتها الشديدة على المحرك، وإرسال السيارة لمركز صيانة لمعالجة هذه المشكلة قبل تفاقمها وتؤدي إلى تلف المحرك.