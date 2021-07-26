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علامات تشير إلى تلف مضخة الزيت بالسيارة

منذ 5 ساعات
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علامات تشير إلى تلف مضخة الزيت بالسيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعمل مضخة الزيت على دفع ونشر الزيت نحو المكابس وأعمدة الحدبات، وذلك من أجل تزليج هذه الأجزاء الهامة، مما يساعد على أداء الزيت لوظائفه داخل المحرك.

ويتسبب تلف مضخة الزيت في العديد من المشاكل والأعطال للمحرك، بينما هناك مؤشرات تدل على تلفها منها: إضاءة لمبة تحذير الزيت في لوحة العدادات في طبلون السيارة، صدور أصوات مثل التخبط والطقطقة من المحرك، ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل مستمر، انخفاض مؤشر ضغط زيت المحرك.

وأكد خبراء السيارات، على ضرورة التوقف بالسيارة على الفور في حال ظهور أي من هذه المؤشرات، وذلك لخطورتها الشديدة على المحرك، وإرسال السيارة لمركز صيانة لمعالجة هذه المشكلة قبل تفاقمها وتؤدي إلى تلف المحرك.

سيارات
المحرك
مضخة الزيت

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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