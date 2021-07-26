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بالفيديو.. بلقيس فتحي: أغنية "إنتهى" سمعتها مع طليقي

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. بلقيس فتحي: أغنية "إنتهى" سمعتها مع طليقي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
نفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، كل الأقاويل التي أشارت الى أن أغنيتها الجديدة "انتهى" موجهة بشكل مباشر لطليقها.

وقالت بلقيس في لقاء مع ET بالعربي أن الجمهور ربط بين كلمات الأغنية وانفصالها عن زوجها رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف وظنوا أنها طرحتها بسبب طلاقها، وهذا غير صحيح.

وأشارت إلى أنها بدأت العمل على الأغنية وهي لا تزال في بيت زوجها، بل وسمعتها معه أيضاً، وبأن كل الأغاني الجديدة التي تطرحها تباعاً سمعتها مع طليقها لأنها كانت لديها منذ العام 2020.

وأكدت أنها لديها خطة عمل منها ميعاد طرح كل أغنية، مثلا أغنية "انتهى" حددت لها شهر يونيو، ثم أغنية "جبار" من البداية حددت لها شهر يوليو.

بلقيس
بلقيس قتحي
انتهي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15308
منذ 46 دقيقة
كركوشة

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
المرأة الحقيقية هي من تحافظ على مكانها ودورها الحقيقي الذي وجدت من اجله
إنسآن حقيقي.
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارفع نفوسنا واعفها ونقها عن الدناءة والوساخة
صهيب
دورها في الحياة انجاب الاولاد وتربيتهم هذ الي توجر فية
ماجدالعبيدان
التعليم حضورى لطلاب وطالبات المرحله الابتدائيه افضل من المنصه افضل بكثير للطالب والطالبه و اولياء الامور
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ههههههههههههههههه ..

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