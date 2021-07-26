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بالفيديو.. لقاء مؤثر بين بائع آيس كريم الدمام و أشقائه عقب فراق سنة و6 أشهر

منذ ساعتين
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بالفيديو.. لقاء مؤثر بين بائع آيس كريم الدمام و أشقائه عقب فراق سنة و6 أشهر

الدمام (صدى):
أظهر مقطع فيديو ردة فعل أنس القحطاني، صاحب عربة آيس كريم الدمام، بعد لقائه بأشقائه عقب فراق دام سنة و6 أشهر.

وبين الفيديو اللقاء الحار بين أنس الذي تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية والمعروف بـبائع الآيس كريم؛ حيث كان يحتضنهم.

وكانت "صدى" قد نشرت فيديو لأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بصحبة شاب يبيع الآيس كريم في الدمام، لدعمه، وظهر الاخير باكيًا بسبب ظروفه المادية، حيث تبين أنه يتيم ويقوم بتكفل مصاريف إخوته، من خلال كسب رزقه من بيع الآيس كريم.

وبعد ساعات من تداول مقطع الفيديو، اتجه عدد من الأهالي لمقر عمل الشاب، لدعمه، حيث وثقت صورة اصطفاف السيارات للشراء منه .

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الدمام
فراق
آيس كريم
مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي
بائع آيس كريم

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 12
منذ 27 دقيقة
يتيم طيب
مسكين طيب
متكفل بمصاريف اخواته طيب
اما الغريب انه له سنه ونص
كيف هذي ماشفهم وهو يصرف عليهم بعض القصص تكذب صاحبها

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أحدث التعليقات

رااايق
حلاتها تاكل ماكدونالدز أحسن من المفاطيح والخساير ** !!! ههههههههههههههه
رااايق
ههههههههههههههههههههههههههه
؟؟
نظرة الرجل ومكان الوضوءوإمرأه متحجبه هي الحياه .. صورة من السبعينات تستحق التأمل
تاصر ال الشيخ
الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم ***الخافي اعظم *** اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.....
رااايق
حسناً **

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