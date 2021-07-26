نصائح للتخلص من النوم المتقطع خلال فصل الصيف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يكثر في فصل الصيف معاناة البعض من صعوبة النوم؛ حيث يكثر التقلب ليلًا وسط محاولات فاشلة للنوم بسبب درجات الحرارة المرتفعة، أو التعرق، أو صعوبة توفير ظروف معتدلة لأخذ قسط من الراحة.
ومن الممكن التغلب على ذلك من خلال: التهوية الجيدة للغرفة التي سننام فيها ليلًا من خلال فتح نوافذها في فترات الصباح ثم إغلاقها عند الظهيرة بإحكام، وتركها معتمة، وإعادة فتحها ليلًا عند النوم، إلى جانب ضرورة اختيار ملابس صيفية مناسبة لا تبعث الحرارة للجسم، وانتقاء غطاء للسرير صيفي لا يشعر النائم بالحر أثناء الاحتكاك في تقلبات النوم.
ويجب على الإنسان تجنب الأكل قبل النوم مباشرًة، والاكتفاء بالوجبات البسيطة في حال الشعور بالجوع، بالإضافة إلى تجنب الشرب الكثير في فترات المساء تجنبًا للاستيقاظ المتكرر بغرض التبول.