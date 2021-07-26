فاطمة المؤمن تثير الجدل لمغازلتها رجال على متن سفينة

خالد الظفيري (صدى):
أحدثت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن حالة من الجدل بين الجمهور بعدما وثقت مقطع وجودها داخل قارب في البحر، فقامت بتصوير أشخاص آخرين في قارب ثان يقابلها، وتريد الجلوس معهم.
وشاركت المؤمن جمهورها فيديو عبر حسابها في "سناب شات" ظهرت فيه وهي تمازح صديقتها وتصور الأشخاص في القارب الثاني، وتقول وسط ضحكاتها:" ليش ما يجون جمبنا عادي"، كما علقت على الفيديو:"لا خلاص رجعونه أصلا عادي ما في شي".
واختتمت الفاشينيستا الفيديو بـ " I need a sugar daddy with a boat، بمعنى " أبحث عن رجل ناضج يمتلك سفينة".
وانتقد البعض تصرفات فاطمة المؤمن، كما رأى آخرون أن تصرفها أمر طبيعي ويحدث بشكل دائم، ولكن كان عليها عدم التصوير، حيث قال متابع "هذا مزح بين الصديقات..المفروض ما تنزله..لانه يبين الوحدة بدون حياء", وأضاف آخر:" صح كلامك احنا بينا بين صحباتنا نقول كذا نمزح طبعا بس هي دام صورته للملايين عيب عليها وتتحمل اللي يجيها".