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انخفاض أسعار النفط بعد تحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة

منذ 7 ساعات
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انخفاض أسعار النفط بعد تحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة

وكالات (صدى):
شهد النفط اليوم الاثنين، انخفاضًا بعد تحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، حيث تم تداول العقود الآجلة لخام تكساس في نيويورك دون 72 دولارًا للبرميل.

وجاء ذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 0.4٪ الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، فيما يتداول برنت تحت 74 دولاراً للبرميل.

هناك دلائل على أن الطلب على الوقود مثل البنزين قد زاد مع بدء برامج التطعيم، على الرغم من أن متغير دلتا سريع الانتشار أثار المخاوف بشأن التوقعات قصيرة الأجل.

ويذكر أن الموجة الأخيرة تزامنت من تفشي الفيروس مع اتفاق أوبك+ الذي تم إنقاذه والذي بموجبه ستتم إضافة المزيد من البراميل اعتبارًا من أغسطس، مما أدى إلى رياح معاكسة شديدة كبحت ارتفاع الأسعار.

دولار
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أسعار النفط
أوبك
برميل

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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