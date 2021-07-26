وزير الرياضة لسراج آل سليم: "ما قصرت"

نواف السالم (صدى):
حرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على مؤازرة لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال سراج آل سليم، الذي ودع أمس الأحد، منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أن حل خامساً في الترتيب النهائي للمنافسات وزن 61 كجم.
وقال وزير الرياضة في رسالته: "بطلنا سراج آل سليم، ما قصرت، حاولت، ونافست بقوة في طوكيو، والجاي أفضل يابطل بإذن الله".
وكان آل سليم قد أنهى منافسات الخطف بثلاث محاولات ناجحة، رفع خلالها أوزان 124 كجم، 127 كجم، و129 كجم لكنه أخفق في منافسات النتر.
وتوج الرباع الصيني فابين لي، بذهبية هذا الوزن، فيما فاز الإندونيسي إيكو يولي إيراوان بالميدالية الفضية، والكازاخستاني إيجور سون بالبرونزية.