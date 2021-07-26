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وزير الرياضة لسراج آل سليم: "ما قصرت"

منذ 8 ساعات
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وزير الرياضة لسراج آل سليم: "ما قصرت"

نواف السالم (صدى):
حرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على مؤازرة لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال سراج آل سليم، الذي ودع أمس الأحد، منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أن حل خامساً في الترتيب النهائي للمنافسات وزن 61 كجم.

وقال وزير الرياضة في رسالته: "بطلنا سراج آل سليم، ما قصرت، حاولت، ونافست بقوة في طوكيو، والجاي أفضل يابطل بإذن الله".

وكان آل سليم قد أنهى منافسات الخطف بثلاث محاولات ناجحة، رفع خلالها أوزان 124 كجم، 127 كجم، و129 كجم لكنه أخفق في منافسات النتر.

وتوج الرباع الصيني فابين لي، بذهبية هذا الوزن، فيما فاز الإندونيسي إيكو يولي إيراوان بالميدالية الفضية، والكازاخستاني إيجور سون بالبرونزية.

رفع الاثقال
وزير الرياضة
سراج آل سليم
طوكيو2020

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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