أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.41689، العملة مقابل الريال الواحد 0.22638
- الدولار: 3.75120، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658
- درهم إماراتي: 1.02123، مقابل الريال الواحد 0.97921
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67200
- دينار أردني: 5.29090، مقابل الريال الواحد 0.18901
- دينار كويتي: 12.48050 مقابل الريال الواحد 0.08021
- دينار بحريني: 9.96091، مقابل الريال الواحد 0.10048
- الريال القطري: 1.03027، مقابل الريال الواحد 0.97062
-الدرهم المغربي: 0.41864 مقابل الريال الواحد 2.39116
- الجنيه المصري: 0.23942، مقابل الريال الواحد 4.17666