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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 8 ساعات
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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.41689، العملة مقابل الريال الواحد 0.22638

- الدولار: 3.75120، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658

- درهم إماراتي: 1.02123، مقابل الريال الواحد 0.97921

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67200

- دينار أردني: 5.29090، مقابل الريال الواحد 0.18901

- دينار كويتي: 12.48050 مقابل الريال الواحد 0.08021

- دينار بحريني: 9.96091، مقابل الريال الواحد 0.10048

- الريال القطري: 1.03027، مقابل الريال الواحد 0.97062

-الدرهم المغربي: 0.41864 مقابل الريال الواحد 2.39116

- الجنيه المصري: 0.23942، مقابل الريال الواحد 4.17666

المملكة
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الريال
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التعليقات

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أحدث التعليقات

عبود
التعليم عن بعد أفضل بكثير لاسيما المرض لازال قائم ماعندنا استعداد نضحي باولادنا علشان الدراسة طالما فيه وسيلة اسمها التعليم عن بعد والانتشار بيصير...
الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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