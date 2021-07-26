فيديو.. لحظة بكاء أنغام على مسرح جدة

جدة (صدى):
تصدر وسم باسم الفنانة المصرية أنغام، قائمة الأكثر تداولا بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب حفلها الأخير بجدة.
وأصبحت أنغام حديث متابعيها بعد بكاءها وتأثرها أثناء أدائها أغنيتها "أنا بعته كتير" التي أطلقتها قبل شهر تقريبا.
وتوقفت أنغام عن الغناء، عند مقطع "كان حلم وضاع.. حبيبي وداع"، تأثراً بكلمات الأغنية، حيث لم تتمالك نفسها.
لتذرف الدموع أثناء الغناء، وصفق لها الجمهور بحرارة بعدها تشجيعاً لها من أجل استكمال غنائها، وهو ما قامت به بالفعل.
وكانت أنغام قد اختممت حفل جدة السّبت الماضي، بعدما قام كل من المطربين محمد الشرنوبي وتامر عاشور بتقديم فقرتيهما.