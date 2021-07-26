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فلاح القحطاني : عودة ماجد النفيعي للأهلي صفقة وحضور باولينهو حلم
منذ 8 ساعات
1266
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 658
منذ 8 دقائق
والله ياهالاعلاميين طـبول اجل ماجد النفيعي يجيب باولينو ههههههههه هذا لو يبيع شركه المشافر مايجيب هارون كمارا
الله يخلي الوزارة الى تصرف
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أحدث التعليقات
كلام مليان
والله ياهالاعلاميين طـبول اجل ماجد النفيعي يجيب باولينو ههههههههه هذا لو يبيع شركه المشافر مايجيب هارون كمارا الله يخلي الوزارة الى تصرف
رااايق
الله يوفقها لما هو فيه خير ***
راي
يا ع. س. ع ,حتى المنتخب ماهو سالم من تعصبك كم انت مسكين,,,,
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: المَعِدة * بَيْت * الدّاء * وَ * الدّواء * لذَلك * أحضر * طعامك...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: المَعِدة * بَيْت * الدّاء * وَ * الدّواء * لذَلك * أحضر * طعامك...
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