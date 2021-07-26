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وزارة الحج والعمرة تعلن عن 26 وظيفة شاغرة

منذ 9 ساعات
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وزارة الحج والعمرة تعلن عن 26 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
دعت وزارة الحج والعمرة، المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 26 وظيفة شاغرة، بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية" من خلال منظومة التوظيف "جدارة" .

والوظائف بمسميات: " ناسخ آلة- سكرتير - مساعد إداري -باحث إعلامي مساعد - باحث نظامي مساعد - - باحث توظيف مساعد - كاتب - باحث عمليات موارد بشرية -محاسب مساعد- باحث أمن وسلامة - مهندس ميكانيكي مساعد- فني دعم - باحث تطوير موارد بشرية- مساعد إداري- باحث إحصاء- باحث معلومات - باحث تطوير إداري- باحث تخطيط - مهندس معماري- أخصائي تقنية معلومات - محلل نظم أول- مطوربرامج - مدير مشروع- أخصائي تخطيط.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة، هم خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية "درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه".

التقديم .

التعليقات

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أحدث التعليقات

الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
الحمروني
لقد هرمنا من اجل هذا اليوم

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