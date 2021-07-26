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تركي القبلان: "الغنوشي غادر البرلمان بخفي حنين غير مأسوف عليه"

منذ 9 ساعات
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تركي القبلان: "الغنوشي غادر البرلمان بخفي حنين غير مأسوف عليه"

تونس (صدى):
علق المحلل السياسي تركي القبلان، على قرار تجميد أعمال وصلاحيات البرلمان التونسي، ورفع الحصانة عن أعضائه.

ونشر القبلان صورة ساخرة لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، قائلا: "وأخيراً غادر الغنوشي قاعة البرلمان ( بخفي حنيّن ) غير مأسوف عليه".

وتابع: "تهاوت بذلك خيمة الإفلاس السياسي، من يتعقب تاريخ هذا الرجل يعلم أنه ضمن عدة مؤامرات على هذه الأمة ومنها المؤتمر العربي الإسلامي الشعبي الذي دعى له الترابي في الخرطوم عام 91 مع أعضاء من النظام الإيراني".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر أمس الأحد، تجميد أعمال وصلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة الحكومة وتوليّه السلطتين التنفيذية والقضائية، كما تعهد بملاحقة الفاسدين والمجرمين، في قرار لاقى ترحيب شعبي كبير.

تونس
تركي القبلان
الغنوشي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51873
منذ 9 ساعات
هذا الغنوشي الان موجود امام باب البرلمان التونسي ممنوع من الدخول
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15308
منذ 9 ساعات
ممكن يحرق تونس .. كلها .. هذا مجرم خطير لبس عبارة الدين عقود وسنين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15308
منذ 9 ساعات
مالم يتم القبض عليه ومالم تحكم السيطرة عليه لا يكفي قرار تجميده مع تجميد أعمال البرلمان .. لأن حزب النهضة أمام خيارين بدون راشد الغنوشي إما تونس بدون حزب النهضة وإما تونس وهم
اللهم انا مغلوبون فانتصر
اللهم انا مغلوبون فانتصر عدد التعليقات : 27
منذ 33 دقيقة
كلاب الغرب تنبح ... واذنابها تتحرك

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بومشعل
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