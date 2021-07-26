تركي القبلان: "الغنوشي غادر البرلمان بخفي حنين غير مأسوف عليه"

تونس (صدى):
علق المحلل السياسي تركي القبلان، على قرار تجميد أعمال وصلاحيات البرلمان التونسي، ورفع الحصانة عن أعضائه.
ونشر القبلان صورة ساخرة لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، قائلا: "وأخيراً غادر الغنوشي قاعة البرلمان ( بخفي حنيّن ) غير مأسوف عليه".
وتابع: "تهاوت بذلك خيمة الإفلاس السياسي، من يتعقب تاريخ هذا الرجل يعلم أنه ضمن عدة مؤامرات على هذه الأمة ومنها المؤتمر العربي الإسلامي الشعبي الذي دعى له الترابي في الخرطوم عام 91 مع أعضاء من النظام الإيراني".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر أمس الأحد، تجميد أعمال وصلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة الحكومة وتوليّه السلطتين التنفيذية والقضائية، كما تعهد بملاحقة الفاسدين والمجرمين، في قرار لاقى ترحيب شعبي كبير.