أمر رئاسي تونسي بمراقبة الحدود لمنع هروب السياسيين

تونس (صدى):
صرح الكاتب العام لنقابة أمن مطار تونس قرطاج، أنيس الورتاني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، بتلقّيه أمر رئاسي بعدم خروج أي سياسي من البلاد.
و قال أنيس الورتاني في تصريحاته للتلفزيون الرسمي التونسي، إن القيادات الأمنية العليا، نقلت عن رئيس الدولة قيس سعيّد، تأكيده طلب رقابة خاصة على المطار، إثر القرارات التي أعلن عنها مساء الأحد.
وأكد أن القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها متأهبة وعلى أتم الجهوزية للتحرك وفق ما ينص عليه القانون.
كما تلقت القيادات الأمنية العليا أيضا تعليمات من رئيس الدولة قيس سعيّد بغلق الحدود الجوية و البحرية و البرية للبلاد.
وكان الرئيس التونسي، قرر تجميد أعمال وصلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة الحكومة وتوليّه السلطتين التنفيذية والقضائية، كما تعهد بملاحقة الفاسدين والمجرمين، والحفاظ على الدولة ومصالح شعبها.
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