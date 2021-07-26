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أمر رئاسي تونسي بمراقبة الحدود لمنع هروب السياسيين

منذ ساعة
1411
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أمر رئاسي تونسي بمراقبة الحدود لمنع هروب السياسيين

تونس (صدى):
صرح الكاتب العام لنقابة أمن مطار تونس قرطاج، أنيس الورتاني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، بتلقّيه أمر رئاسي بعدم خروج أي سياسي من البلاد.

و قال أنيس الورتاني في تصريحاته للتلفزيون الرسمي التونسي، إن القيادات الأمنية العليا، نقلت عن رئيس الدولة قيس سعيّد، تأكيده طلب رقابة خاصة على المطار، إثر القرارات التي أعلن عنها مساء الأحد.

وأكد أن القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها متأهبة وعلى أتم الجهوزية للتحرك وفق ما ينص عليه القانون.

كما تلقت القيادات الأمنية العليا أيضا تعليمات من رئيس الدولة قيس سعيّد بغلق الحدود الجوية و البحرية و البرية للبلاد.

وكان الرئيس التونسي، قرر تجميد أعمال وصلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة الحكومة وتوليّه السلطتين التنفيذية والقضائية، كما تعهد بملاحقة الفاسدين والمجرمين، والحفاظ على الدولة ومصالح شعبها.

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التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15300
منذ 57 دقيقة
غدا يتحدد كل شيء في تونس

لو نزل الشارع أنصار النهضة وأثاروا الفتنة والفزع ..

مقابل نزول المبتهجين بقرارات الرئيس .. واحتمال الاشتباك وارد

لذلك يستحب القبض على الأطراف المعنية قبل طلوع الفجر وإلا كانت معركة دامية ببن أفراد الشعب المدفوعين بتوجهات وميول ونزعات حزبية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15300
منذ 43 دقيقة
اللهم احفظ تونس وأهلها وعروبتها وقوض راشد الحمر وأعوانه ممن اغتصبوا ليبيا وحاولوا اغتصاب الجزائر في عهد ما قبل تبون وكذلك حاولوا اغتصاب مصر وهم موجودون في اليمن وفي أذربيجان وألمانيا وشغالين أكل ونسل من ١٠٠ سنة سعيدة وربنا يجيب العواقب سليمه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51840
منذ 7 دقائق
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اتصور ان الطبيب غلطان لانه منعهم من رؤية المتوفي
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
مالم يتم القبض عليه ومالم تحكم السيطرة عليه لا يكفي قرار تجميده مع تجميد أعمال البرلمان .. لأن حزب النهضة أمام خيارين بدون راشد...
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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