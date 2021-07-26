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ماريغا: أردت الذهاب إلى بلد إسلامي وبعدها وصلني عرض الهلال

منذ 8 ساعات
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ماريغا: أردت الذهاب إلى بلد إسلامي وبعدها وصلني عرض الهلال

نواف السالم (صدى):
أعرب لاعب الهلال موسى ماريغا، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق، خاصة أنه "الأكبر آسيويًا" -على حد قوله-.

وقال ماريغا: "كنت أتحدّث مع زوجتي عن الذهاب إلى بلدٍ إسلامي لنُصبح في بلد أقرب لنا كمسلمين، وسبحان الله بعدها بأسبوعين وصلني عرض من نادي الهلال".

وتابع: "لم أتردّد لمرة واحدة بالقدوم إلى السعودية؛ بسبب وجود مكة المكرمة"، مضيفا: "أنا الآن في نادٍ كبير جدًّا جدًّا، وهو الأكبر آسيويًّا".

وكان الهلال قد أعلن تعاقده مع موسى ماريغا قادما من بورتو البرتغالي، بعقد يمتد لـ3 مواسم، وهو يبلغ من العمر حاليا 30 عاما، وقد استطاع خلال مسيرته الاحترافية، تسجيل 115 هدفًا، خلال 319 مباراة رسمية.

الهلال
المملكة
نادي الهلال
ماريغا

التعليقات

شاهد
شاهد عدد التعليقات : 1
منذ 7 ساعات
حـج وبـيـع مـسـابح ...
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 421
منذ ساعة
ياهلا وسهلا بالتوفيق مع زعيم اسيا العالمي
ابن عدوه
ابن عدوه عدد التعليقات : 1
منذ 48 دقيقة
الله يحييك وحول تكفاء في الأسد اربه يعلن اسلامه

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أحدث التعليقات

إنسآن حقيقي.
المرأة الحقيقية هي من تحافظ على مكانها ودورها الحقيقي الذي وجدت من اجله
إنسآن حقيقي.
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارفع نفوسنا واعفها ونقها عن الدناءة والوساخة
صهيب
دورها في الحياة انجاب الاولاد وتربيتهم هذ الي توجر فية
ماجدالعبيدان
التعليم حضورى لطلاب وطالبات المرحله الابتدائيه افضل من المنصه افضل بكثير للطالب والطالبه و اولياء الامور
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