ماريغا: أردت الذهاب إلى بلد إسلامي وبعدها وصلني عرض الهلال

نواف السالم (صدى):
أعرب لاعب الهلال موسى ماريغا، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق، خاصة أنه "الأكبر آسيويًا" -على حد قوله-.
وقال ماريغا: "كنت أتحدّث مع زوجتي عن الذهاب إلى بلدٍ إسلامي لنُصبح في بلد أقرب لنا كمسلمين، وسبحان الله بعدها بأسبوعين وصلني عرض من نادي الهلال".
وتابع: "لم أتردّد لمرة واحدة بالقدوم إلى السعودية؛ بسبب وجود مكة المكرمة"، مضيفا: "أنا الآن في نادٍ كبير جدًّا جدًّا، وهو الأكبر آسيويًّا".
وكان الهلال قد أعلن تعاقده مع موسى ماريغا قادما من بورتو البرتغالي، بعقد يمتد لـ3 مواسم، وهو يبلغ من العمر حاليا 30 عاما، وقد استطاع خلال مسيرته الاحترافية، تسجيل 115 هدفًا، خلال 319 مباراة رسمية.