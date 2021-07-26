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فيديو..الجيش التونسي يطوق مبنى البرلمان ويغلق الطرق المؤدية للمطار

منذ 11 ساعة
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فيديو..الجيش التونسي يطوق مبنى البرلمان ويغلق الطرق المؤدية للمطار

تونس (صدى):
طوقت مركبات عسكرية مبنى البرلمان التونسي، بعد ساعات من إعلان الرئيس سعيد تجميد عمل البرلمان لمدة شهر وإقالة الحكومة.

وطوق الجيش التونسي مبنى البرلمان وسط ترحيب شعبي، كما توجهت مركبات عسكرية أيضا لغلق الطرق المؤدية لمطار قرطاج حتي لا يهرب أحد خارج البلاد، بحسب وسائل إعلام تونسية.

وعمت الاحتفالات الشعبية، كافة المدن التونسية، حيث خرج الآلاف من التونسيين إلى الشوارع، للتعبير عن فرحتهم وترحيبهم بالقرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد ودعمهم لها.

وأعلن الرئيس سعيد، تجميد أعمال وصلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة الحكومة وتوليّه السلطتين التنفيذية والقضائية، كما تعهد بملاحقة الفاسدين والمجرمين، والحفاظ على الدولة ومصالح شعبها.

تونس
الجيش
البرلمان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51873
منذ 10 ساعات
اوكي

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أحدث التعليقات

الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
الحمروني
لقد هرمنا من اجل هذا اليوم

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