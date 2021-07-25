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قاتل يستعد للزواج من شقيقة القتيل

منذ 13 ساعة
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قاتل يستعد للزواج من شقيقة القتيل

واشنطن (صدى):
في واقعة غريبة من نوعها، يستعد رجل اتهم بجريمة قتل في أمريكا، للزواج من شقيقة القتيل، وذلك بعد 30 عاما أمضاها في السجن.

وقالت كريستال شقيقة القتيل: "لقد طلب مني الزواج ليلة رأس السنة، وقلت: نعم، نوع التواصل الذي لدينا لن يفهمه الآخرون".

وكان قد تم العثور على المجني عليه مقتولا بطعنة في صدره وبعيار ناري بين عينيه عام 1989، وتردد أنه قضى مع الجاني ليلة الحادث في تناول الخمر.

وبإلقاء القبض على الجاني أفاد بأنه لا يتذكر تفاصيل الحادث لأنه فقد وعيه بسبب الشرب وتدخين الماريجوانا، واعتقد أن صديقه قد انتحر ثم اعترف لاحقا بإطلاق النار عليه، بعد تضييق الخناق عليه.

زواج
قاتل
قتيل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15308
منذ 13 ساعة
حلو كتير .. لا محبة إلا من بعد عداوة

لكن انتبه تنتقم منك وتخليك عيرة .. لمن لا يعتبر
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131060
منذ 12 ساعة
إرهابيون مجرمون ، للخبائث مدمنون ..

.. عليهم من الله مايستحقون ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15308
منذ 10 ساعات
إن نجحت الجوازة دي يكون السجين حظيظ لأنه بصراحة لقى مفتاح سعادته بعد طول انتظار .. وبالرفاه والبنين يا عريس الغفلة ويا عروسة الصدفة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51873
منذ 9 ساعات
ههههههههههههههههههههه الحي ابقا من الميت

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أحدث التعليقات

الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
الحمروني
لقد هرمنا من اجل هذا اليوم

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