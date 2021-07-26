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الرئيس التونسي يجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن كافة أعضائه

منذ 13 ساعة
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الرئيس التونسي يجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن كافة أعضائه

تونس (صدى):
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه.

كما قرر سعيد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع طارىء عقده سعيد مع القيادت الأمنية والإطارات العسكرية في وقت متأخر من أمس الأحد بقصر قرطاج، في أعقاب مظاهات شهدتها كافة مدن البلاد تخللتها أعمال عنف وتخريب طالت مقرات حركة النهضة و اشتباكات مع قوات الأمن.

وأوضح أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك ملفات الجرائم التي ترتكب في حق تونس ويتم إخفائها في وزارة العدل، مضيفا أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يتولى تعيينه، وأعضاء حكومة يتولى كذلك تعيينهم باقتراح من رئيس الحكومة.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن هذه التدابير الاستثنائية، اقتضاها الوضع الذي وصلت إليه البلاد، بعد تهاوي المرافق العمومية، واندلاع عمليات حرق ونهب وتوزيع بعض الأطراف الأموال لبعض الأحياء من أجل دفعها إلى الاقتتال الداخلي، من أجل إنقاذ الدولة لتونسية ومجتمعها.

تونس
الرئيس التونسي
البرلمان
الحصانة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15308
منذ 13 ساعة
تونس شهدت أحداث رمزية تمخضت عن إحداثيات وقرارات احترافية احترازية سعيدية أضافت للشرعية الجمهورية لبنة دستورية سوية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15308
منذ 13 ساعة
الإرهاب من ليبيا سينقل إلى تونس لولا الله ثم تصرف قيس بن سعيد الحكيم بإغلاق حدود تونس وإيقاف الطيران المدني في المطارات

بالتوفيق لشعب ورئيس تونس

الأهم الوعي بالإحداث والمخططات الظلامية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15308
منذ 13 ساعة
  يا طارق الباب رفقاً حين تطرقهُ

 فإنّه لم يعد في الدار أصحابُ

 تفرقوا في دروبِ الأرض

وانتثروا كأنّه لم يكن إنسٌ وأحبـــــــابُ

 ولترحم الدار لا توقِظ مواجِعَها

 للدور روحٌ كما للناس أرواحٌ
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15308
منذ 12 ساعة
في الأحواز وفي إيران تحديدا كيل التهم بالكيلو والطن. لأن النظام الإيراني نظام منافق مجرم يجرم الأحوازي بأنه عربي ثم انفصالي ثم وهابي ثم جاسوس ثم يكفره ويقضي على أثره .. إنها سياسة القمع وقمع السياسة لا أقول للحريات فقط بل للإيدولوجيات والثقافات وتحديدا الثقافة العربية الإسلامية

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أحدث التعليقات

الرااااقي..
بعض المزح يؤدي الى التهلكه، عمومآ الحمدلله على سلامة الولد..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي نهاية الطريق البال ، هذا في الدنيا وباالآخرة ويل ثم ويل للعاصين ..
احمد ابو فارس
عن بعد أفضل و لا داعي للتجارب و لا زال الخطر موجود و ممكن دعم التعليم عن بعد للطلاب بدروس إضافية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
الحمروني
لقد هرمنا من اجل هذا اليوم

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